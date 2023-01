Modny dodatek na zimę? Czapka z pomponem! Pomożemy ci wybrać najlepszy model

Czapki, których wiele z nas unikało w dzieciństwie, są współcześnie jednym z obowiązkowych dodatków do stylizacji na zimowe dni. Szukasz właśnie nowego dodatku? Doskonałym pomysłem jest czapka z pomponem. Zobacz, jaką wybrać.

Czy czapka zimowa z pomponem jest dla ciebie?

Jeśli chcesz zapewnić sobie ciepło w stylowym wydaniu i szukasz dodatku, który chętnie wybierają popularne polskie i zagraniczne gwiazdy, to modna czapka z pomponem jest zdecydowanie dla ciebie. To model, który od sezonów nie opuszcza wybiegów topowych marek. Właśnie takie propozycje pojawiły się w kolekcji takich brandów jak Gucci, Moncler, Ralph Lauren czy Kurt Heiger.

Wybór dodatków, które znajdziesz nie tylko w markach premium, ale także w sieciówkach, jest ogromny. Miłośniczkom ciepłego casualu polecamy klasyczne modele, podczas gdy fanki mody z nutą streetwearowych klimatów mogą zdecydować się na oryginalną czapkę z daszkiem i pomponem.

Oczywiście, podobnie jak w przypadku ubrań czy innych dodatków, tak i czapka z pomponem nie będzie pasować każdej kobiecie. Najlepiej prezentuje się w duecie z kwadratową twarzą – pięknie podkreśla jej rysy i odrobinę je łagodzi, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się na model w jaśniejszym kolorze, np. białą albo beżową czapkę z pomponem. Równie znakomicie sprawdzi się u kobiet z owalną buzią.

Z czego powinna być wykonana czapka z pomponem? Bierzemy pod lupę damskie dodatki na zimę

Sekretem ciepła zapewnianego przez modną czapkę zimową z pomponem jest materiał, z którego została wykonana. Tanie i jednocześnie przyjemne w noszeniu modele powstają z bawełny, która jest przewiewna i przyjazna dla twojej fryzury. Jest również bezproblemowa w pielęgnacji, dzięki czemu jej czyszczenie nie sprawi ci żadnego problemu.

Cieplejszą i droższą propozycją jest wełniana czapka z pomponem. To znakomity dodatek dla kobiet, które szukają jakości premium, bezkompromisowego komfortu termicznego i trwałości na lata. Jeśli jesteś jedną z nich, to warto zafundować sobie nie tylko wełnianą czapkę zimową z pomponem, ale także dopasowany do niej szalik. Taki duet sprawdzi się fantastycznie podczas każdego mroźnego dnia.

Czarna czy beżowa czapka z pomponem? Zainspiruj się wyborami polskich gwiazd

W przypadku koloru nowego dodatku masz pełną dowolność. Najlepiej dopasować go do odcienia kurtki i pozostałych zimowych akcesoriów – szalika i rękawiczek. Możesz także zainspirować się wyborami gwiazd. Katarzyna Cichopek nosi chętnie czarną czapkę z pomponem i łączy ją z długim płaszczem w odcieniu neonowego różu. Jeśli nie chcesz iść na kompromis między ciepłem a modnym wyglądem, to warto odwzorować ten look.

Z kolei Anna Lewandowska postanowiła dodać beżową czapkę z pomponem do swojego stroju na narty. Na zdjęciu na Instagramie, którym pochwalił się jej mąż, doskonale widać, jak stylowy dodatek świetnie współgra ze sportowym outfitem. Jeśli planujesz niedługo wypad w góry, to zainspiruj się zestawem stworzonym przez Lewandowską. Choć jej czapka zimowa z pomponem pochodzi z kolekcji premium, to podobny model upolujesz w sieciówkach w dobrej cenie.

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!