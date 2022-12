Olivia Wilde pobudza zmysły. Odważyła się na prześwity w blasku fleszy

Olivia Wilde nie chowa się w czterech ścianach po rozstaniu z Harrym Stylesem. Przeciwnie – wychodzi na ścianki, czerwone dywany i przed kamery, gdzie prezentuje zachwycające kreacje. Blask, którym emanuje, to nie kwestia rozświetlacza. Być może wynika z nowego statusu singielki, poczucia wolności lub złapania głębokiego oddechu. Tak czy owak – Olivia Wilde wygląda, jakby była w najlepszej formie . Na galę People’s Choice Awards 2022 wybrała sukienkę prześwitującą w miejscach, których nikt się nie spodziewał .

Transparentne sukienki nie są już zaskoczeniem. Ale model, w którym pojawiła się Olivia Wilde, zmienia reguły gry. Tam, gdzie zazwyczaj prześwity eksponują sylwetkę – w jej przypadku zostały zakryte. A miejsca do tej pory przysłonięte – wyszły na pierwszy plan . I tym sposobem Olivia Wilde zakryła łydki i kolana, a ustąpiła pierwszeństwa wyższym partiom. Wyeksponowane uda i dekolt wsparły jedynie kamuflujące majtki z wysokim stanem.

Ciekawym akcentem okazał się szeroki pasek. Skórzany model ze złotą klamrą wnosi do stylizacji zadziora , który staje naprzeciw zmysłowym tkaninom, prześwitom i koronkom. Tym sposobem ze zmysłowej i lekkiej halki powstała stylizacja pewnej siebie dominatorki , która bez mrugnięcia okiem staje przed dziesiątkami obiektywów w całej swojej okazałości.

Czym jeszcze intryguje Olivia Wilde? Zdecydowanie brakiem biżuterii , która w towarzystwie prześwitującej sukienki z koronki jest absolutnie zbędna. Chociaż jej niebieskie tęczówki podkreśla czarny makijaż "smokey eye" – Olivia Wilde ma w sobie coś naturalnego, instynktowego i dzikiego . To coś, co wiele kobiet odnajduje w "Biegnącej z wilkami".

To jej pierwsze wyjście od rozstania z Harrym Stylesem. Olivia Wilde olśniewała

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!