To jej pierwsze wyjście od rozstania z Harrym Stylesem. Olivia Wilde olśniewała

Gala rozstania nagród Governors w Los Angeles, która w tym roku odbyła się po raz 13-sty, przyciągnęła do Fairmont Century Plaza największe gwiazdy filmowe. Cate Blanchett, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Rooney Mara, Ana de Armas i Olivia Wilde - to tylko kilka nazwisk, które mogliśmy ujrzeć na ściance. Wilde wybrała na tę okazję suknię z siateczką projektu Erdem. To jej pierwsze wyjście od czasu rozstania z Harrym Stylesem.