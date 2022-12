Pojawiła się na ściance. Grażyna Szapołowska w czerni od stóp do głów

W poniedziałkowy wieczór, 12 grudnia, swoją uroczystą premierę miał "Mój agent". To nowy serial Playera, który zadebiutuje na platformie w pierwszy dzień świąt. Opowiada on o agentach gwiazd, którzy w swojej pracy muszą wykazać się nie lada umiejętnościami. Na premierze pojawili się m.in. Magdalena Cielecka, Ewa Szykulska, Anna Cieślak, Daniel Olbrychski oraz Marcin Prokop. Na wydarzenie wybrała się także Grażyna Szapołowska , która gra w drugim odcinku serialu.

Grażyna Szapołowska postawiła na czarną monochromatyczną stylizację. Jej postawą był elegancki garnitur z delikatnie taliowaną marynarką oraz spodniami z wąskimi nogawkami. Aktorka założyła pod spód przylegający do ciała golf z cienkiego materiału, a uzupełnieniem całości były botki z czubkiem w szpic. Trzeba przyznać, że Szapołowska prezentowała się niezwykle szykownie.

