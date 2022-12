Choć dresy stworzone zostały, by komfortowo uprawiać w nich sport, najczęściej służą do innych celów. Zwłaszcza jesienią i zimą lubimy odziać się w wygodne tkaniny i oddać się relaksowi. W komfortowej stylizacji pokazała się Jolanta Kwaśniewska . Udowodniła, że taki zestaw może być modny.

Na początku musimy zaznaczyć, że dresy nie będą dobrym wyborem na każdą okazję. Jednak taki zestaw idealnie sprawdzi się w codziennych, nieformalnych sytuacjach. Jedną z głównych zasad, która pozwala nam nosić taki zestaw poza domem i siłownią, jest pozbawienie go sportowego charakteru.

Warto postawić kontrastujące zestawienie. Tradycyjne, sportowe spodnie dresowe połącz z dopasowanym body z golfem. Zestawienie luźnych spodni z dopasowaną górą i szpilkami jest obecnie jednym z najsilniejszych trendów. Tak jak Jolanta Kwaśniewska możesz też zdecydować się na dresowy total look i dodać do niego elegancki makijaż.

