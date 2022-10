Rękawiczki damskie to must have w zimowych stylizacjach. Wybierz praktyczny i stylowy dodatek!

Skórzane rękawiczki damskie – ponadczasowy klasyk to zawsze dobry wybór

Jednym z najpopularniejszych wyborów wśród kobiet są skórzane rękawiczki damskie. Oczywiście, mowa o tych wykonanych z prawdziwej skóry, która może pochwalić się licznymi zaletami. Przede wszystkim jest elastyczna i dobrze dopasowuje się do dłoni, zapewnia maksymalny komfort noszenia, a do tego zachowuje swój piękny wygląd przez lata. Dodatkowo skórzane rękawiczki dobrze przepuszczają powietrze, dzięki czemu grzeją, ale nie powodują nieprzyjemnego pocenia się rąk.

Skórzane rękawiczki z damskiej kolekcji możesz kupić w kolorze czarnym, brązowym albo beżowym. To właśnie te odcienie są najbardziej uniwersalne, a tym samym pasują do wszystkiego – długiego płaszcza w kratę, czerwonej pikowanej kurtki czy praktycznej zielonej parki z kapturem z futerkiem. Akcesoria z prawdziwej skóry sprawdzają się również podczas każdej okazji – od wyjścia na zakupy, aż po oficjalne przyjęcia.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | Victoria Chudinova Skórzane rękawiczki idealnie wpiszą się w eleganckie stylizacje na zimę

Długie rękawiczki damskie – hit czy kit?

Długie rękawiczki damskie kojarzą się głównie z wieczorowymi sukniami zarezerwowanymi na najbardziej wyjątkowe okazje. Jak się okazuje – równie fantastycznie poradzą sobie w trakcie codziennych wyjść zimą. Wystarczy wybrać model wykonany z odpowiedniego materiału (najlepiej z prawdziwej lub syntetycznej skóry) i połączyć go z dobrze dobranym okryciem wierzchnim.

Sięgające nawet do łokci rękawiczki pasują przede wszystkim do eleganckich płaszczy damskich z szerokimi rękawami o długości ¾. Możesz zestawiać je z modelami pudełkowymi, wiązanymi lub oversize'owymi. Najważniejsze, aby akcesoria były dobrze widoczne.

Jeśli szukasz inspiracji na wykorzystanie długich rękawiczek damskich w swojej stylizacji, to wystarczy spojrzeć np. na look Anny Wendzikowskiej, która połączyć je z beżową sukienką i białymi kozakami. Z kolei Monika Olejnik postawiła na rękawiczki w kolorze Bottega Green i dodała do nich czarny wiązany płaszcz do kolan.

Źródło zdjęć: © AKPA | AKPA Monika Olejnik postawiła na zielone rękawiczki

Marzysz o cieple w sportowym wydaniu? Postaw na rękawiczki damskie z polaru

Bez względu na to, czy szukasz rękawiczek damskich na trening, czy na co dzień stawiasz na sportowy styl – zdecyduj się na akcesoria wykonane z ciepłego, miłego w dotyku polaru. To materiał, który radzi sobie rewelacyjnie w każdych, nawet ekstremalnych warunkach. Właśnie dlatego polecamy go fankom aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz największym zmarzluchom.

Jeśli wybierzesz polarowe rękawiczki damskie, to łącz je z codziennymi i sportowymi stylizacjami. Mogą być to dresy, jeansy i bluzy albo sukienki z kapturem, do których dodasz puchową kurtkę. W przypadku takich akcesoriów możesz dać się ponieść kolorowemu szaleństwu i zafundować sobie model w odcieniu różowym, czerwonym, fioletowym i każdej innej barwie.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | BullRun Rękawiczki mają przede wszystkim zapewniać ciepło

Autorka jest ekspertką serwisu Allanii.pl

