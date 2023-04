Spódnica tulipan to klasyk, który sprawdzi się na każdą okazję. Do czego ją nosić?

Czym jest spódnica tulipan?

Spódnica tulipan to charakterystyczny rodzaj spódnicy o kształcie przypominającym kwiat tulipana. Jest wąska i dopasowana do talii, delikatnie rozszerzana na wysokości bioder i zbiega się ku dołowi.

Dodatkowo spódnica ma zakładkę z drapowaniem. To właśnie te wszystkie cechy sprawiają, że wygląda jak kielich tulipana. Spódnica często wykonana jest z elastycznych tkanin, co zapewnia swobodę ruchów. Zdarza się jednak, że w sieciówkach znajdziemy modele z bardziej sztywnych materiałów np. tweedu czy wełny. Model ten ma wiele zalet, ale również kilka wad, o których warto pamiętać, decydując się na ten fason.

Dla kogo jest spódnica tulipan?

Spódnica tulipan doskonale sprawdzi się w garderobie kobiet w każdym wieku. Do niedawna model ten był prosty, sięgający do wysokości kolan. Obecnie jednak projektanci zaskakują nowymi modelami, co sprawia, że każda z nas może wybrać fason idealny dla siebie. Spódnica-tulipan to już nie tylko klasyczna mini w czarnym kolorze, ale też nowoczesne kroje z frędzlami, falbanami, aplikacjami i o różnej długości. Zdecydowanie jest to fason skrojony na miarę oczekiwań każdej z nas.

Zalety spódnicy w kształcie tulipana

Spódnica tulipan sprawdzi się, gdy chcemy optycznie wydłużyć nogi. Dzięki zakładce z przodu spódnica sprawi, że nasze nogi będą wyglądać na znacznie dłuższe. Fason podkreśli także biodra i zakryje ewentualne dysproporcje w okolicach brzucha czy ud.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku niższych kobiet, należy zwrócić uwagę na długość spódnicy, aby ta nie skróciła sylwetki. Natomiast wyższe panie mogą śmiało sięgać po modele maxi, które wyglądają elegancko i kobieco. Niestety wiele kobiet rezygnuje z zakupu takiej spódnicy, ponieważ nie wiedzą, jak modnie i atrakcyjnie ją dopasować do pozostałej części stylizacji. Przychodzimy z pomocą.

Jak nosić spódnicę tulipan?

Wybór górnej części garderoby zależy przede wszystkim od tego, w jakim stylu utrzymana jest nasza spódnica tulipan. W zależności od okoliczności można wybrać do niej różne dodatki. Na bardziej formalną okazję, np. do biura czy na komunię, warto zdecydować się na klasyczne czarne szpilki i elegancką koszulę, którą dobrze jest wpuścić do środka spódnicy. Całą stylizację można dopełnić żakietem, sięgającym do linii bioder.

Na nieco bardziej casualowe okazje, spódnicę w kształcie tulipana można zestawić z wygodnymi butami na płaskiej podeszwie, np. espadrylami lub sneakersami. Do jednokolorowej spódnicy warto dobrać wzorzysty crop top lub postawić na monochromatyczną stylizację.

Spódnica tulipan w czarnej wersji

Jeśli do tej pory nie było ci po drodze ze spódnicą w kształcie tulipana, warto zdecydować się na klasyczną czerń. Spódnica w tym kolorze będzie idealnie pasować zarówno do białych koszul, jak i kolorowych topów. Co powiesz na stylizację w jednym kolorze? Fankom minimalizmu proponujemy połączenie eleganckiej spódnicy z czarną koszulą i jednym kolorowym elementem — świetnie sprawdzą się szpilki w kolorze intensywnego różu, który w tym sezonie bije rekordy popularności. Inną ciekawą propozycją jest czarna spódnica z frędzlami, a do tego krótki top w białym kolorze i botki.

Spódnica tulipan w kolorowej odsłonie

Wiosną i latem królują mocne kolory, dlaczego więc nie postawić na spódnicę tulipan w intensywnej barwie? Koralowa, różowa a może butelkowa zieleń? Każdy z tych odcieni będzie jeszcze bardziej przypominał piękny kwiat tulipana. Intensywne kolory warto połączyć z białym topem, włożonym do środka spódnicy, oraz skórzaną kurtką i trampkami. Fankom bardziej kobiecych stylizacji proponujemy szary żakiet i szpilki na słupku.

Spódnica tulipan w sportowej odsłonie

A co powiesz na spódnicę w sportowej stylizacji? Jeśli chcesz postawić na wygodę, a przy tym wyglądać kobieco, dobierz do spódnicy T-shirt z nadrukiem. Do tego białe, sportowe buty i look gotowy.

Maxi spódnica tulipan

Spódnica o kroju tulipana prezentuje się świetnie także w wersji maxi. Możesz ją wystylizować tak, jak Kim Kardashian i stworzyć total look w jednym kolorze. Marszczenia u góry pięknie podkreślą talię.

Spódnica tulipan w print

Oryginalnym pomysłem jest wybór spódnicy z modnym wzorem. Panterka, kropki a może kratka? Każda z tych propozycji jest ponadczasowa i sprawdzi się w codziennej stylizacji. Jeśli chcesz wyróżnić się z tłumu, postaw na szkocką kratę i jednokolorowy czarny top. W zależności od okoliczności dobierz trampki lub czarne sandałki na obcasie.

Tulipan w błyszczącej odsłonie

Spódnice i sukienki w kształcie tulipana to idealny wybór na specjalne okazje i imprezowe szaleństwa na parkiecie. Sukienka z dodatkiem błyszczącej nitki, którą wybrała Katarzyna Cichopek, przepięknie się prezentuje do szpilek lub czarnych kozaków za kolano. Ten drugi wariant wybrała aktorka.