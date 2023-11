Sukienka z dzianiny to must have na chłodne dni. Przegląd modeli, które będziesz chciała nosić non stop

Nie masz w szafie sukienki z dzianiny? Czas to zmienić

Jeśli do tej pory nie dałaś szansy sukienkom z dzianiny, to najwyższy czas to zmienić. Sweterkowe modele stały się jesiennymi i zimowymi must have'ami, dzięki czemu co roku pojawiają się w sezonowych trendach. To najlepszy dowód na to, że jedna z polecanych kreacji będzie inwestycją na lata.

Modne sukienki dzianinowe są ciepłe, miękkie i przyjemne w dotyku. Rewelacyjnie otulają ciało, chroniąc je przed niskimi temperaturami i wiatrem. Są też szalenie uniwersalne, dzięki czemu nadają się na niemalże każde wyjście – od spaceru, przez dzień spędzony w pracy, aż po randkę z każdą połówką. Nie możemy zapomnieć też o tym, że sukienki dzianinowe pasują do każdej figury.

Przekonaliśmy cię, że warto mieć w szafie przynajmniej jedną sukienkę z dzianiny? Zobacz cztery modele, z którymi nie będziesz chciała się rozstawać.

Dopasowane sukienki dzianinowe midi: modne propozycje dla każdej kobiety

Uniwersalnym wyborem są dopasowane sukienki dzianinowe o długości midi, podobne np. do modelu, który nosi Ewa Farna. Piosenkarka zdecydowała się na sweterkową kreację w odcieniu beżowym. Kopertowa góra, odcięcie w talii, ozdobne guziki po boku i idealnie dopasowany do ciała dół tworzą sukienkę, która będzie wyglądać rewelacyjnie na każdej sylwetce. Wystarczy dodać do niej skórzane kozaki i jesteś gotowa do wyjścia.

Ewa Farna w beżowej sukience © Instagram.com | ewa_farna93

Długie sukienki dzianinowe – maksimum komfortu, ciepła i szyku

Ciekawą propozycją dla kobiet, które szukają stylowej ochrony od stóp do głów, są długie sukienki dzianinowe. Mowa o modelach, które sięgają nawet do kostek. Sweterkowe kreacje w wersji maxi mogą przybierać różne modne odsłony – oversizowe, idealnie dopasowane do ciała, z golfem czy o kroju kopertowym. To, którą z nich wybierzesz, zależy wyłącznie od twojego indywidualnego stylu. Jeśli możemy ci doradzić, to w trakcie jesiennych i zimowych zakupów warto mieć na oku luźniejsze sukienki z prążkowanej dzianiny oraz te z szerokimi rękawami.

Idealny zamiennik swetra? Oversizowe sukienki z dzianiny

Nie przepadasz za dopasowanymi sukienkami z dzianiny, ale nie chcesz rezygnować z ciepła i komfortu zapewnianego przez sweterkowe modele? Żaden problem. Z tym samym dylematem poradziła sobie Katarzyna Cichopek, wybierając oversizową sukienkę dzianinową, która na pierwszy rzut oka przypomina dłuższy sweter.

Luźniejsza kreacja daje ogromne możliwości stylizacyjne. W zależności od sezonowych trendów możesz nosić ją solo, z legginsami albo z szortami i oryginalnymi rajstopami.

Sukienki dzianinowe w stonowanym kolorze – uniwersalne i praktyczne

Choć w trendach regularnie pojawiają się nowe kolory, to beżowe, białe, brązowe czy czarne sukienki dzianinowe nigdy nie wychodzą z mody. Wie już o tym np. Małgorzata Tomaszewska. Modele w uniwersalnych odcieniach są nie tylko odporne na zmieniające się trendy, ale także całkowicie bezproblemowe w stylizowaniu.

Małgorzata Tomaszewska w dzianinowej sukience © fot. Instagram | pytanienasniadanie

Możesz zdecydować się na czarną kreację maxi z golfem, prążkowaną białą sukienkę z dzianiny albo beżowy model mini z domieszką moheru. Każda z tych propozycji przyda się w trakcie wielu sezonów.

