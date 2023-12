Sukienki cekinowe to hit na sylwestra i nie tylko. Jak dobierać do nich buty i dodatki?

Jest królową karnawału, hitem sylwestra i coraz chętniej wybieraną opcją na świąteczne przyjęcia. Sukienka cekinowa to modowy przebój, który króluje w trendach co sezon. Z czym ją łączyć? Podpowiadamy.

Sukienki cekinowe – na sylwestra i nie tylko

Sukienki z cekinami w modzie regularnie co sezon pojawiają się od lat 60. Przykuwają uwagę na wybiegach takich marek jak Paco Rabanne czy Versace, by później zdobić sklepowe witryny w sieciówkach i robić furorę na Instagramie. W tym sezonie nie będzie inaczej. W aktualnych kolekcjach cekinowe sukienki mienią się we wszystkich kolorach tęczy. Dzięki temu wybierać możemy nie tylko spośród złotych i srebrnych, ale też tych w odcieniach różu, zieleni czy granatu.

Modne sukienki z cekinami mają różne kroje i długości: od ultra krótkich, z długim rękawem, po sięgające kostek, z głębokim dekoltem. Wszystkie, bez wyjątku, łączy jedno: są tak efektowne, że nie potrzebują wielu dodatków, by robić wrażenie. Wręcz przeciwnie. W stylizacjach z nimi w roli głównej najlepiej sprawdza się zasada: mniej znaczy więcej. Jeśli nie wiesz, jakie buty dobrać do złotej, cekinowej sukienki albo jakie dodatki pasują idealnie do błyszczącej kreacji w kolorze szampana, przychodzimy z pomocą.

Jakie buty pasują do sukienki z cekinami?

Buty do sukienki z cekinami? Sprawdzonym rozwiązaniem będą czarne. Egzamin zdadzą klasyczne szpilki, sandałki na obcasie, botki czy kozaki muszkieterki. Jeśli chcesz optycznie wysmuklić i wydłużyć nogi, sięgnij po czółenka w kolorze skóry. Dobrym pomysłem będą też buty w odcieniu sukienki. Na tę ostatnią opcję postawiła Małgorzata Socha i wygląda niezwykle elegancko.

Dodatki do sukienki cekinowej – jakie wybrać?

Sukienki cekinowe są szalenie efektowne, dlatego lubią towarzystwo prostych i stonowanych akcesoriów. Z powodzeniem możesz wybrać małą, czarną kopertówkę, ale też niewielką torebkę kuferek w odcieniu zbliżonym do koloru kreacji. Ciekawym rozwiązaniem jest też łączenie sukienek z cekinami z dodatkami w tym samym stylu. Torebki sakiewki z piórami czy zdobione biżuteryjnymi aplikacjami pozwolą stworzyć stylizację w klimacie glamour, idealną na sylwestrowy czy karnawałowy bal.

Płaszcz, kurtka czy marynarka – co założyć na sukienkę z cekinami?

Złote, srebrne i kolorowe sukienki z cekinami rewelacyjnie sprawdzają się w sezonie świątecznych przyjęć i w karnawale, dlatego w stylizacjach zwykle łączą się z okryciami wierzchnimi. Zastanawiasz się, co założyć na kreację zdobioną połyskującymi drobinkami? Niezawodnym rozwiązaniem są takie klasyki z kobiecej garderoby jak czarna marynarka w męskim stylu czy długi płaszcz. Możesz też sięgnąć po ramoneskę albo gładką kurtkę bomberkę.

Jakie rajstopy do sukienki cekinowej będą dobrym wyborem?

Niezbędnym uzupełnieniem stylizacji z cekinową sukienką są zwykle rajstopy. Jakie wybrać do złotej, a jakie do srebrnej kreacji? W obydwu przypadkach najlepiej sprawdzą się cieliste i czarne – transparentne lub kryjące.

Biżuteria do sukienki z cekinami – jaką wybrać?

Sukienka z cekinami to kreacja, przy której z powodzeniem można zrezygnować z biżuterii. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by dobrać do niej delikatny wisiorek czy długie, wiszące kolczyki. Ważne, by zachować spójność w kolorach i do złotej sukienki dopasować złotą biżuterię, a do srebrnej – tę w chłodnych odcieniach, np. z kryształkami, jak w stylizacji Klaudii El Dursi.

