Szukasz sukienki na sylwestra dla 50-latki? W kreacjach w stylu Kożuchowskiej i Olejnik będziesz wyglądać elegancko i modnie

Szukasz sukienki, w której każda 50-latka będzie wyglądać świetnie na sylwestrowej imprezie? Zainspiruj się stylizacjami Grażyny Torbickiej, Moniki Olejnik i Małgorzaty Kożuchowskiej, by w sylwestra wyglądać elegancko i z klasą.

Sylwester to wyjątkowa okazja, która wymaga równie niezwykłej oprawy. Wybór odpowiedniej kreacji na ten dzień to dla wielu pań po 50. roku życia niemałe wyzwanie. Zastanawiasz się, jak połączyć nienaganną klasę dojrzałej kobiety z sylwestrowym szaleństwem? Gwiazdy znalazły na to sposób.

Okazuje się, że wcale nie musisz rezygnować z brokatu czy cekinów – możesz subtelnie przemycić sylwestrowy blask i nadal wyglądać elegancko. Zwróć też uwagę na ponadczasowe kreacje, które uzupełnione odpowiednimi dodatkami, zagwarantują ci piorunujący efekt.

Elegancka sukienka Małgorzaty Kożuchowskiej – idealna sylwestrowa kreacja dla pań po 50.

Chcesz mieć stuprocentową pewność, że będziesz prezentować się olśniewająco na imprezie sylwestrowej? Weź przykład z Małgorzaty Kożuchowskiej, która słynie z eleganckich i ponadczasowych stylizacji. Jej czarna długa sukienka z dopasowaną górą i prostym dołem to strzał w dziesiątkę dla pań po 50. Doskonale wyglądać będzie na wystawnym balu sylwestrowym lub eleganckiej kolacji z przyjaciółmi w ostatni wieczór roku.

Kluczem do sukcesu będą tutaj dodatki. Małgorzata Kożuchowska tchnęła w czarną długą sukienkę ducha lat 20. za sprawą długich, srebrnych kolczyków i błyszczącej torebki na krótkim pasku. Odtwórz stylizację aktorki, a będziesz wyglądać na imprezie sylwestrowej jak prawdziwa gwiazda Hollywood.

Grażyna Torbicka w sukience z subtelnym połyskiem – to kreacja dla 50-latek, które lubią błyszczeć

Chcesz postawić na coś innego niż klasyczna czarna suknia? Wybierz kreację podobną do tej, na którą postawiła Grażyna Torbicka. Dziennikarka wybrała bordową sukienkę przeszywaną połyskującą nitką, która łączy w sobie sylwestrowy charakter z ponadczasową elegancją. Będzie ona wyglądała doskonale w stylizacji z klasycznymi szpilkami i złotą kopertówką, która podkreśli wyjątkowy charakter tego dnia.

Możesz, tak jak Grażyna Torbicka, włożyć suknię do ziemi lub wybrać kreację do kolana, która będzie pięknie układać się w tańcu. Ważne, by była ona zdobiona połyskującą nitką lub subtelnymi aplikacjami.

Ekstrawagancka kreacja Moniki Olejnik – sukienka dla pań po 50., które nie boją się zaszaleć

Dla wielu osób sylwester to idealna okazja, by włożyć nietuzinkową kreację, której nie można ubrać żadnego innego dnia. Jeśli należysz do takiego grona, to zainspiruj się stylizacją Moniki Olejnik. Dziennikarka skutecznie udowadnia, że po 50., a nawet po 60., wcale nie trzeba nosić nudnych i zachowawczych kreacji. Planując stylizacje na sylwestra, postaw na cekinową sukienkę w srebrnym, złotym, czarnym lub czerwonym kolorze. Dzięki temu nie będziesz musiała myśleć o dodatkach, kreacja sama w sobie zrobi fenomenalne wrażenie.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

