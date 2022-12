Ten kolor ją ożywił. Ale buty Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej były zaskoczeniem

Gwiazda pojawiła się w jednym z odcinków programu "Jaka to melodia?". Wyglądała inaczej niż zwykle. Zamiast bezpiecznej czerni i stonowanej szarości, Małgorzata Ostrowska-Królikowska wybrała intensywny odcień ubrania, ale także butów. I to wystarczyło, aby prezentowała się promiennie, świeżo i wyraziście. Dlatego powtarzamy jak mantrę - siła tkwi w kolorze. Szczególnie kobiety 60+ powinny wziąć to sobie do serca i poeksperymentować z paletą barw, wybierając energetyzujący odcień dla siebie.