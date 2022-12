Trzy stylizacje na sylwestra. Każda z nich zupełnie inna. Zainspiruj się

Tekst jest niezależnym przeglądem redakcyjnym. Producenci nie mieli wpływu na opinię autorki.

Jeśli planujesz coś więcej niż spokojny wieczór w domu podobny do wszystkich innych, to z wyborem sylwestrowej stylizacji radzimy nie zwlekać. Do tej wyjątkowej nocy pozostały zaledwie trzy tygodnie, zatem jest to najlepsza pora, by przejrzeć dokładnie swoją szafę, sklepowe półki lub strony internetowe z odzieżą.

Twój outfit zależeć będzie oczywiście od okoliczności. Wiele osób wybiera domówkę, inni wolą udać się na szaloną imprezę w klubie, a niektórzy decydują się nawet na wystawny bankiet czy elegancki bal. W każdym z tych trzech przypadków warto wyglądać perfekcyjnie. Oto propozycje, które możesz odtworzyć 1:1.

Elegancki bankiet/bal

Elegancka stylizacja na sylwestra? Nie bój się postawić na damski garnitur, który stał się bardzo popularną i niezwykle szykowną alternatywą dla sukienki. Ja wybrałam czerwony model, w którym z pewnością wyróżnisz się w tłumie. Do tego satynowa bluzka na ramiączkach i klasyczne szpilki – oba elementy w delikatnym kolorze écru. Uzupełnieniem stylizacji będzie pierścionek o ciekawej formie oraz czarna torebka typu kuferek, która w tym looku sprytnie koresponduje z guzikami marynarki.

Szalona impreza

Na imprezę sylwestrową pełną dzikich pląsów możesz bez wyrzutów sumienia postawić na błysk. Sukienka mini z metalicznego materiału w tym przypadku sprawdzi się idealnie. Model z Modivo zwraca też uwagę ciekawym krojem. Załóż do tego niezwykle modne w ostatnich miesiącach czółenka na platformie. Ja wybrałam te czarne i dodatkowo lakierowane. Całość dopina niewielka kopertówka oraz wiszące kolczyki, z których możesz jednak śmiało zrezygnować, gdyż sukienka sama w sobie jest bardzo zdobna i nie potrzebuje biżuterii.

Kameralna domówka

Fanki domówkowej wygody mogą przebierać w aktualnych trendach. Czekoladowe spodnie dzwony, które wróciły do łask, i dzianinowy top w śliwkowym odcieniu to w moim odczuciu świetna baza, którą można podkręcić nieco bardziej ekstrawaganckimi dodatkami. Na ręce zarzuć czarne futerko. Błyszczące sandałki i cekinowa torebka idealnie odnajdą się w sylwestrową noc. Jeszcze ciekawe kolczyki i trzeci look jest gotowy.

