W latach 90. była jedną z najpiękniejszych. Teraz jest nie do poznania

Denise Richards to amerykańska aktorka filmowa i serialowa. Karierę zaczynała jednak jako modelka. Popularność zyskała dzięki rolach w takich produkcjach jak: "Żołnierze kosmosu", "Dzikie żądze" oraz "Świat to za mało". Była żona Charliego Sheena i "dziewczyna Bonda" zawsze uważana była za kobietę wyjątkowej urody. Ostatnio pojawiła się na ściance i ponownie oczarowała.

Gwiazda pojawiła się na gali The Hollywood Reporter's Women In Entertainment. Wszystkich zgromadzonych oczarowała swoim uśmiechem oraz doskonałą formą. Wybrała stylizację, która podkreśliła nogi. Włożyła krótką, białą sukienkę pokrytą koronką . Na biodrach i przy dekolcie naszyte były małe kieszonki. Kreacja ozdobiona była srebrnymi guzikami wysadzanymi brylancikami. Wysokie różowe szpilki na platformach uzupełniały jej uroczy, dziewczęcy zestaw.

Zestaw uzupełniła starannie ułożoną fryzurą. Blond włosy wystylizowała w lekkie fale. Jej makijaż w przeciwieństwie do sukienki, był bardzo wyrazisty. Oczy podkreśliła czarną kredką i mocno wytuszowanymi rzęsami. Usta pomalowała jasną szminką. W tej odsłonie prezentowała się zachwycająco.

51-letnia aktorka nadal może pochwalić się spektakularną figurą i urokiem. Aktorka przyznała się do trzech operacji piersi - pierwszą przeszła w wieku 19 lat. Denise regularnie oddaje się także w ręce chirurga i wstrzykuje botoks. Czy to jej sposób na wieczną młodość? Niewykluczone.

