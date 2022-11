Olga Bończyk robi to świetnie. Tak należy malować usta w wieku dojrzałym

Po przekroczeniu 50. roku życia warto dodać twarzy koloru, a co za tym idzie - zadbać o swoje usta i odpowiednie szminki. Wiesz, że niektóre z nich podkreślą to, co wolałabyś ukryć? Inne pomniejszą optycznie wargi? A znajdą się też takie, które zamiast pomóc - zaszkodzą. Zobacz, jak malować usta w dojrzałym wieku, a także jak dbać o nie na co dzień, aby jak najdłużej zachowały doskonałą kondycję.