W roli głównej: bluza z nadrukiem. Te stylizacje warto wypróbować

Z czym łączyć bluzy z nadrukiem w lookach na co dzień? Odpowiedź jest prosta – z jeansami! Mogą być to mom jeans, modele typu flare, a także idealnie dopasowane rurki. W trakcie cieplejszych dni noś do nich trampki albo białe sneakersy w stylu retro, podczas gdy w sezonie jesienno-zimowym warto dobrać do bluzy z nadrukiem trapery albo śniegowce.