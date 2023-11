W roli głównej: muszkieterki damskie. Jakie wybrać i jak nosić modne kozaki za kolano?

Jakie muszkieterki warto kupić? Porady stylistki

Muszkieterki damskie to kozaki, których cholewka może sięgać nawet do połowy uda. To także modele, które regularnie pojawiają się nie tylko w kolekcjach znanych marek, ale także w stylizacjach polskich celebrytek – Julii Kuczyńskiej (Maffashion), Izabeli Macudzińskiej czy Katarzyny Cichopek.

Jakie modele warto mieć na oku w trakcie zakupów? Jeżeli cenisz komfort w stylowym wydaniu, to strzałem w dziesiątkę są skórzane muszkieterki na platformie. Możesz wybrać klasyczne kozaki albo zdecydować się na dodatkowe sznurowania i wiązania.

Miłośniczkom elegancji polecamy modele na obcasie – słupku albo szpilce, i to zarówno w wersji zamszowej, jak i ze skóry licowej. Hitem w tej kategorii są beżowe, czarne i brązowe muszkieterki damskie. Z kolei fankom ekstrawagancji na pewno spodobają się kozaki za kolano w nietuzinkowych kolorach lub pokryte zwierzęcym printem.

Trzy gotowe stylizacje damskie z muszkieterkami: inspiracje

Szukasz pomysłu na modne stylizacje z muszkieterkami damskimi w roli głównej? Przygotowaliśmy dla ciebie trzy pomysły na zestawy ze spodniami, sukienką i garsonką. Zainspiruj się nimi w trakcie kompletowania nie tylko zimowych outfitów.

Rurki i muszkieterki to stylowy przepis na nogi do nieba

Chcesz optycznie wydłużyć nogi? W takim razie strzałem w dziesiątkę są czarne muszkieterki na szpilce połączone z rurkami w tym samym kolorze. Taki zestaw rewelacyjnie wysmukla łydki, jednocześnie dodając kilka centymetrów.

Wystarczy spojrzeć na Katarzynę Cichopek, która do modnych kozaków dodała basicową bluzkę z długim rękawem. Czarny total look przełamała szarą oversize'ową marynarką z połyskującymi frędzlami. Możesz wziąć z niej przykład lub postawić na górę w kratę, o kroju pudełkowym albo zamienić marynarkę na ciepły kardigan.

Zimowy hit, czyli dzianinowa sukienka z muszkieterkami

Kolejną propozycją jest połączenie idealnie wpisujące się nie tylko w zimowe, ale także jesienne trendy. Mowa o modnych muszkieterkach i sukience dzianinowej. To zestaw, który możesz ograć na dziesiątki różnych sposobów.

Luźna sweterkowa mini ze stójką, kozaki za kolano na masywnej platformie i krótki skórzany płaszcz? A może dopasowana dzianinowa sukienka z golfem, muszkieterki z marszczoną cholewką i długi wełniany płaszcz? To tylko dwie z wielu stylowych możliwości, które warto przetestować.

Muszkieterki i dzianinowa sukienka to duet idealny © Getty Images | Jeremy Moeller

Garsonka i muszkieterki damskie: duet idealny

Co powiesz na zestaw w klimatach power dressingu, w którym muszkieterki są głównymi gwiazdami? Jeżeli brzmi to zachęcająco, to świetnym pomysłem jest połączenie zamszowych kozaków na słupku z tweedową garsonką. To duet, który nadaje się zarówno do pracy, jak i na randkę.

W wersji biurowej postaw na dłuższą ołówkową spódnicę, a w romantycznej odsłonie – na dopasowaną mini. Idealnym dopełnieniem stylizacji z zamszowymi muszkieterkami będzie mała torebka ze skóry i złota biżuteria.

Muszkieterki i garsonka to nieoczywisty, lecz stylowy wybór © Getty Images | Jeremy Moeller

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

