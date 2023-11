French odchodzi do lamusa? Spójrzcie na paznokcie Cichopek

Ciemne paznokcie cieszą się obecnie ogromną popularnością zarówno wśród fanek minimalizmu, jak i pań lubiących odrobinę zaszaleć ze swoim wyglądem. Co najważniejsze, tego typu manicure nie powinien przysporzyć nam problemu w doborze do niego stylizacji. Pasuje zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje.