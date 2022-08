Wybieramy płaszcz jesienny. 4 ponadczasowe modele, które wracają co sezon

Jesienny płaszcz to podstawa stylizacji na chłodne i deszczowe dni. Jeśli poszukujesz idealnego na ten sezon, postaw na klasyk, który zostanie z tobą na lata. Wybrałyśmy cztery ponadczasowe modele, które regularnie co jesień wracają do mody. Są stylowe i uniwersalne.

Płaszcz jesienny – jaki wybrać w tym sezonie? Podpowiadamy

Modny płaszcz jesienny? Obserwując najnowsze trendy, trudno nie zauważyć, że moda zatacza koło. Wiele fasonów z aktualnych kolekcji widziałyśmy już nieraz, a niektóre z nich królują na ulicach od dekad. Nie wiesz, jaki wybrać? Najlepiej postawić na model, który będzie pasował do większości rzeczy z twojej szafy. Zobacz cztery najbardziej stylowe płaszcze jesienne z Domodi.pl.

Trencz – płaszcz jesienny na lata. Do noszenia na mnóstwo sposobów

Mimo zmieniających się trendów, jeśli chodzi o jesienne płaszcze, trencze niezmiennie są numerem jeden. Uwielbiają je zarówno słynące z rewelacyjnego wyczucia stylu Francuzki, jak i dziewczyny z pokolenia Z. Nic dziwnego. Ten klasyczny fason daje ogromne pole popisu w tworzeniu stylizacji. Świetnie sprawdza się na co dzień i na wieczór. A do tego kupiony raz, będzie nam służył przez wiele sezonów.

Jaki trencz wybrać na jesień? Sprawdzonym rozwiązaniem będzie na pewno beżowy. Ten klasyk zaprojektowany na początku XX wieku i rozsławiony przez Audrey Hepburn dobrze wygląda zarówno z ołówkową sukienką, jak i z jeansami. Dodatkowo zawsze dodaje stylizacjom klasy. Ciekawą alternatywą będzie trencz czarny lub w modnym kolorze khaki. Warto dopasować go do swojego stylu.

Skórzany płaszcz jesienny – elegancja w stylowym wydaniu

Skórzane płaszcze jesienne co sezon pojawiają się wśród wiodących trendów w najróżniejszych odsłonach. Nie inaczej będzie tej jesieni. W modzie są nie tylko czarne, inspirowane Matrixem, ale też niezwykle eleganckie modele w ciemnym brązie, camelowym beżu czy kolorze kawy z mlekiem. Każdy z nich będzie idealny na chłodne dni.

Ten ponadczasowy trend pokochały gwiazdy. Skórzane płaszcze noszą między innymi Rihanna, Irina Shayk, Hailey Bieber czy Gigi Hadid, ale też Karolina Pisarek czy Anna Lewandowska. Z czym? Z jeansami i ciężkimi botkami w motocyklowym stylu, do prostych swetrów z golfem albo do sukienki i kozaków na obcasie.

Pikowany płaszcz na jesień – ogrzeje i doda szyku

Na jesień szukasz czegoś ciepłego, praktycznego i stylowego zarazem? Postaw na jesienny płaszcz pikowany. To okrycie wierzchnie lżejsze od klasycznej puchówki, ale cieplejsze od trencza czy ramoneski. Jeśli na co dzień wybierasz wygodne, casualowe stylizacje, doskonałym dopełnieniem będzie model z kapturem. Pasuje do jeansów, legginsów, botków na płaskiej podeszwie czy swetrów.

Jeśli wybierasz elegancję, sprawdź jesienne płaszcze pikowane w romby lub taliowane, które z powodzeniem możemy zakładać na marynarkę, do spodni w kant, mokasynów czy butów za kostkę na obcasie. Noszą je między innymi Anna Wintour czy królowa Elżbieta, a w Polsce: Katarzyna Cichopek czy Agnieszka Woźniak-Starak.

Płaszcz jesienny w kratkę – dwurzędowy czy koszulowy?

Krata niezmiennie co sezon powraca jako wiodący trend na jesień. Ten rok nie będzie wyjątkiem. Modny wzór zdobi nie tylko spódnice i marynarki, ale przede wszystkim jesienne płaszcze. Hitem są długie, oversizowe, ale też koszulowe czy wiązane w talii. Uwielbiają je gwiazdy: Klaudia Halejcio czy Magda Mołek. Płaszcz jesienny w kratę to idealny wybór zarówno do jeansów i swetrów, jak i do białej koszuli czy ołówkowej sukienki. Będzie ciekawym akcentem w stylizacjach na chłodne dni.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

