Z czym nosić botki na słupku? Cztery modne stylizacje, które odtworzysz bez trudu

Botki na słupku – jak nosić te buty? Podstawowe wskazówki

Poszukiwanie odpowiednich butów to często sztuka kompromisu między stylem a wygodą. Botki na słupku idealnie łączą te dwa aspekty. Nic więc dziwnego, że od lat mają stałe miejsce na wybiegach największych domów mody oraz w kobiecych szafach. Uwielbiamy je za komfort noszenia i fakt, że rewelacyjnie komponują się z wieloma elementami garderoby. Dzięki temu z powodzeniem można je nosić zarówno w eleganckiej wersji do biura, jak i w casualowym wydaniu – na co dzień. Zastanawiasz się, z czym je łączyć?

Botki na słupku lubią towarzystwo spodni z prostą lub szeroką nogawką. Świetnie wyglądają w połączeniu z jeansami, ale też z kobiecymi garniturami. Doskonale komponują się z różnego rodzaju płaszczami – począwszy od klasycznego trencza, skończywszy na ciepłym płaszczu wełnianym. Jeśli lubisz mieszać style, nic nie stoi na przeszkodzie, by zestawiać je z puchową kurtką – najlepiej modną, oversize’ową albo z krótkim, ciepłym kożuszkiem. Poza tym botki na słupku to dobry dodatek do sukienek i spódnic. Jeśli brakuje ci pomysłów na to, z czym je nosić, sprawdź cztery stylizacje, które warto odwzorować.

Elegancja w każdym calu – botki na słupku w stylizacji do biura

Botki na niskim słupku to idealne buty do biura na jesień i zimę. Są eleganckie, jak klasyczne szpilki, ale znacznie wygodniejsze i, co najważniejsze – odpowiednie na chłodne i deszczowe dni. Takie buty możesz nosić na naprawdę wiele sposobów. Zgraną całość stworzą przede wszystkim z garniturowymi spodniami – cygaretkami lub o kroju palazzo. Do takiego zestawu wystarczy dodać koszulę i płaszcz lub cienki, bawełniany golf i dwurzędową marynarkę.

Jak nosić botki na słupku na co dzień? Spróbuj w ten sposób, a nie przejdziesz niezauważona

Do czego nosić botki na słupku na co dzień? Dobrym wyborem będą jeansy – możesz postawić na proste, albo, jak Małgorzata Kożuchowska, sięgnąć po modne dzwony z rozszerzanymi nogawkami. Takie spodnie pozwolą uzyskać efekt w klimacie lat 70. i stworzą oryginalną bazę stylizacji. Na górę możesz włożyć oversizową koszulę, T-shirt lub golf.

Sznurowane botki na słupku to hit – z czym je łączyć? Podpowiadamy

W ostatnich sezonach hitem są sznurowane botki na słupku, które przypominają trapery, ale mają bardziej kobiecy sznyt. W swojej szafie ma je już Katarzyna Cichopek. Gwiazda TVP nosi je w połączeniu z najmodniejszymi spodniami cargo i krótkim kożuszkiem o kroju kurtki pilotki. To idealny zestaw na chłodne dni w mieście.

Botki na słupku i sukienka – stylizacja, którą możesz nosić na wiele sposobów

Botki na słupku i sukienka to duet w sam raz na wiele okazji. Sprawdzi się w biurze, podczas wieczornego wyjścia, ale też na co dzień. Do takich butów możesz dopasować zarówno zwiewną midi w klimacie boho, jak i największy bestseller sezonu – sukienkę z ciepłej dzianiny. Całość uzupełnij wełnianym płaszczem, a zyskasz set, który wygląda niezwykle kobieco, a przy tym jest ciepły i wygodny.

