Bojówki damskie powracają. Co to za spodnie i jak je stylizować?

Spodnie damskie bojówki królowały w latach 90., aby po kilku dekadach ponownie wrócić do świata mody. Są wygodne, praktyczne i szalenie stylowe, dlatego nie może zabraknąć ich w twojej szafie. Co to są bojówki i do czego pasują? Podpowiadamy.

Co to są bojówki? Rozwiewamy wątpliwości

Zacznijmy od teorii. Co to są bojówki damskie? To spodnie, które pojawiły się na rynku już w 1938 r. Początkowo były zarezerwowane dla amerykańskich żołnierzy, aby następnie trafić do świata mainstreamowej mody. Poznasz je po charakterystycznych dużych kieszeniach po bokach.

Współcześnie masz do wyboru bojówki damskie z szerokimi lub zwężanymi nogawkami, które można podpatrzyć w stylizacjach takich gwiazd, jak Emily Ratajkowski, Bella Hadid, Anna Lewandowska czy Julia Wieniawa. A czym się różnią bojówki od cargo? Tak naprawdę w świecie mody można stosować te dwie nazwy zamiennie.

Jakie bojówki damskie wybrać? Zobacz najlepsze propozycje

Jeśli chcesz dodać do swojej garderoby nowy model cargo, to strzałem w dziesiątkę są bojówki damskie khaki. To modele nawiązujące do swojego militarnego pierwowzoru, które doskonale sprawdzają się zarówno w codziennych, jak i biurowych stylizacjach. Chcesz dodać swoim outfitom jeszcze więcej wojskowego charakteru? Żaden problem, bo w sklepach możesz znaleźć też bojówki damskie moro – oryginalne, typowo causalowe i praktyczne.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | Anna Zhuk Bojówki khaki to te najpopularniejsze

Miłośniczkom modnej klasyki polecamy z kolei bojówki damskie czarne, które są tak uniwersalne, że można łączyć je ze wszystkim. Świetnie odnajdują się w total lookach albo jako baza do stylizacji z pastelowymi, neonowymi albo wzorzystymi ubraniami. Równie dobrym wyborem są spodnie bojówki damskie z wysokim stanem, które w zestawie w crop topem sprawią, że twoja talia będzie wyglądać fenomenalnie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Tak Lewandowska rozładowuje stres. Nagranie niesie się po sieci

Jak wystylizować bojówki damskie? Gotowe zestawy, które warto odwzorować

Masz już w szafie spodnie cargo i nie wiesz, jak wystylizować bojówki damskie? Jeśli uwielbiasz eksperymentować z trendami, to warto zainspirować się oryginalnym strojem Małgorzaty Rozenek-Majdan. Celebrytka postawiła na jeansowy total look ze spodniami cargo i koszulą, który dopełniła niebieskimi szpilkami. Efekt? Szalenie modny i idealny nie tylko na co dzień, ale też do biura.

Jeśli stawiasz głównie na luz i komfort, to dobrym pomysłem jest łączenie bojówek damskich z krótkimi t-shirtami albo bluzami z kapturem. W chłodniejsze dni możesz dodać do nich bomberkę. Chcesz stworzyć elegancką stylizację? W takim razie wybierz bojówki damskie czarne, najlepiej z wysokim stanem oraz węższymi nogawkami i połącz je z dopasowanym topem, oversize'ową koszulą albo golfem i skórzaną ramoneską.

Jakie buty do bojówek damskich? Wypróbuj te modele

A jakie buty do bojówek wybrać? Damskie modele wyglądają najlepiej w duecie ze sportowym obuwiem. Mogą być to masywne sneakersy, białe adidasy w minimalistycznym stylu albo znane i lubiane trampki Converse lub Vans.

Na tym jednak twoje możliwości się nie kończą. Do czego jeszcze pasują bojówki? Bez obaw łącz je z botkami w stylu militarnym – sznurowanymi i na masywnej platformie. Możesz też nosić bojówki damskie w zestawie ze szpilkami. Taki duet to idealny wybór, jeśli chcesz stworzyć stylizację rodem z ulic światowych stolic mody.

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl