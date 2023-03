Nikt się za nią nie obejrzał. Emily Ratajkowski była nie do poznania

Gwiazdy wykorzystują normcore’ową modę

Odkąd w modzie zapanował trend na bycie "niemodnym" - postacie trzymające się z dala od branży fashion zaczęły dzierżyć tytuł trendsetterów. Dresowe bluzy, powyciągane T-shirty, czapki z daszkiem, znoszone sneakersy i luźne kurtki w neutralnych kolorach zaimponowały światu swoją bezpretensjonalnością, swobodą i obojętnością. A skoro same nie chciały wstąpić do świata fashion, czując się komfortowo w szufladzie "antytrendów" - to moda przyszła po nie.