Te buty to wybór na lata. Oto najmodniejsze skórzane mokasyny

Idealne buty na jesień? Pasujące do spodni i do sukienki, wygodne i ponadczasowe. Właśnie takie są skórzane mokasyny damskie, które będą modne nie tylko w tym sezonie. Sprawdź cztery najciekawsze modele.

Mokasyny damskie? Skórzane to wybór na lata

Baleriny, czółenka, szpilki i botki co sezon wracają do trendów i konkurują o miano najmodniejszych butów na jesień. Żadne z nich tak dobrze nie łączą komfortu ze stylem jak klasyczne, skórzane mokasyny. Inspirowane męską garderobą, wsuwane półbuty to klasyka, którą szczególnie upodobali sobie projektanci mody. Tylko w ostatnich latach królowały one na pokazach takich marek jak Miu Miu, Prada, Gucci czy Ralph Lauren. Na stałe wpisały się też w jesienny asortyment sieciówek. Nic dziwnego.

Mokasyny damskie ze skóry to wygoda w niezwykle szykownym wydaniu. Odpowiednio dobrane będą pasować zarówno do casualowych, jak i bardziej eleganckich stylizacji. Z powodzeniem włożymy je do sukienki czy spódnicy, ale też do jeansów czy prostych, garniturowych spodni. Co więcej: stawiając na mokasyny skórzane, mamy stuprocentową gwarancję komfortu noszenia.

Dodatkowo skórzane mokasyny damskie to wybór na lata. Nie tylko nie wychodzą z mody, ale też są trwałe i łatwo o nie dbać, dlatego warto postawić na model, który będzie uniwersalny i doskonale wpisze się w niemal każdy strój. Jeśli nie wiesz, jaki wybrać, sprawdź cztery najbardziej ponadczasowe propozycje.

Klasyka gatunku: czarne skórzane mokasyny to ponadczasowy hit

Jeśli szukasz wygodnych, jesiennych butów do noszenia na wiele sposobów, czarne, skórzane mokasyny to strzał w dziesiątkę. Tak lekkie i komfortowe obuwie dobrze wygląda zarówno w towarzystwie klasycznych jeansów, jak i w zestawie z sukienką. Z powodzeniem zastąpi też szpilki w biurowych okolicznościach. W zestawie z garniturem czarne mokasyny ze skóry nosi Agata Młynarska, udowadniając tym samym, że wcale nie trzeba wkładać wysokich obcasów, by być wcieleniem elegancji.

Po godzinach czarne, skórzane mokasyny możesz nosić do zwiewnej spódnicy, jeansów albo, jak Magda Mołek – do prostych spodni z wąską nogawką i ulubionego swetra. W chłodniejszy dzień wystarczy dodać trencz, by zadawać szyku i cieszyć się komfortem.

Beżowe mokasyny skórzane – komfort w stylowym wydaniu

Niezwykle uniwersalne i ponadczasowe są też beżowe mokasyny skórzane, które rewelacyjnie odnajdą się w stylizacjach bazujących na jasnych kolorach. To doskonały dodatek do beżowego płaszcza, pastelowego swetra czy białych spodni, które z powodzeniem można nosić również jesienią. Dodatkowo beżowe mokasyny ze skóry wydłużają i wysmuklają nogi.

Brązowe mokasyny ze skóry – nieoczywiste, a uniwersalne

Znudziły ci się beżowe i czarne buty? Sięgnij po modne od wielu sezonów brązowe mokasyny skórzane. Modele w odcieniach gorzkiej czekolady, karmelu czy koniaku wyglądają niebanalnie, a można je nosić na wiele sposobów. Zgraną całość stworzą między innymi z granatowymi jeansami czy szarym, eleganckim garniturem.

Skórzane mokasyny na grubej podeszwie – ten model nie schodzi z afisza

Skórzane mokasyny nie muszą być w stu procentach klasyczne i eleganckie. W ostatnich sezonach coraz większą popularnością cieszą się te na grubej podeszwie, które łączą ponadczasowy szyk ze szczyptą rock’n’rollowego stylu. Skórzane mokasyny na platformie to prosty sposób na to, by dodać stylizacjom charakteru. Najlepiej komponują się ze spodniami 7/8 i spódnicami mini.

