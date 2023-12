Czerwona sukienka na święta. Mamy pięć modeli, które idealnie wpisują się w bożonarodzeniowy klimat

Czerwona sukienka to ideał na święta

Czerwona sukienka to świąteczny klasyk, który powraca jak bumerang. Chcesz zaprezentować się w tym roku właśnie w takiej kreacji? Przygotowaliśmy pięć bożonarodzeniowych propozycji, w których zadasz szyku w trakcie wigilii.

1. Długa czerwona sukienka: kwintesencja elegancji

Długa, czerwona sukienka to maksimum elegancji. Nic dziwnego, że jest ona jedną z najchętniej wybieranych kreacji w okresie świątecznym. Polecamy ją w szczególności na oficjalne przyjęcia firmowe i wigilie w dużym rodzinnym gronie.

Jaki model wybrać? Jedną z opcji jest czerwona sukienka z marszczeniami, podobna do tej, w której zapozowała Małgorzata Kożuchowska. Jeśli zdecydujesz się na taki model, to weź przykład z aktorki i dodaj do stylizacji metaliczne sandałki. Inną opcją jest długa slip dress (satynowa) albo klasyczna kreacja z kopertowym dekoltem.

2. Welurowa czerwona sukienka – na święta, randkę i nie tylko

Welur to ideał na święta. Jest ciepły, połyskujący i przyjemny w dotyku, dzięki czemu doskonale wpisuje się w bożonarodzeniowy dress code. Jeżeli chcesz zafundować sobie nową czerwoną sukienkę, to polecamy ci jeden z modeli wykonanych właśnie z tej tkaniny. Szukając idealnej kreacji, zwróć uwagę nie tylko na soczystą barwę. Ciekawym wyborem będzie też odcień burgundowy, bordowy, szkarłatny albo karminowy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Naszą faworytką jest czerwona sukienka welurowa z dekoltem rozkładanym na ramiona i rozkloszowanym lub lekko plisowanym dołem. Długość midi, efektowna góra i połyskujący materiał stworzą kreację, w której każda kobieta będzie wyglądać jak milion dolarów.

Czerwona sukienka z weluru © Adobe Stock | innarevyako

3. Ciepła i praktyczna: dzianinowa czerwona sukienka

Zamiast elegancji stawiasz na wygodę i ciepło? To świetnie się składa, bo Małgorzata Rozenek-Majdan znalazła sposób na to, aby nawet w komfortowym wydaniu wyglądać szalenie kobieco. Mowa o sweterkowej, czerwonej sukience o lekko oversize'owym kroju i długości do połowy uda. Dzianinowy model nada się na wigilię spędzaną w towarzystwie przyjaciół lub z rodziną przed telewizorem (obowiązkowo na seansie kultowej produkcji "Kevin sam w domu").

4. Sukienka z czerwonego tiulu – maksimum objętości i szyku

Maksimum kobiecości i szyku w wieczorowym wydaniu – właśnie to zapewni ci modna, czerwona sukienka z tiulu. Zwiewny, lekki i pełen objętości materiał tworzy w połączeniu z ognistym kolorem perfekcyjny świąteczny duet. Jessica Mercedes-Kirschner, znana blogerka modowa, postawiła na warstwy, efektowne rękawy i asymetryczny dół. To świetna inspiracja dla kobiet, które chcą w tę wigilię odsłonić nogi. Połącz taką sukienkę z butami na wysokim obcasie, a efekt będzie fenomenalny.

5. Cekinowa czerwona sukienka – na święta i sylwestra

Co powiesz na kreację, która przyda się nie tylko podczas Bożego Narodzenia, ale także w trakcie sylwestra? Jeśli szukasz właśnie takiego modelu, to strzałem w dziesiątkę jest czerwona sukienka z cekinami, która idealnie wpisuje się i w świąteczne, i w imprezowe trendy.

Do wyboru masz czerwone sukienki kopertowe, ołówkowe midi, a nawet maxi z rozcięciem na nodze. Pamiętaj jednak o tym, że cekiny nie lubią konkurencji. Właśnie dlatego dobierz do nich minimalistyczne dodatki w stonowanych kolorach – klasyczne szpilki czy pudełkowy żakiet.

Cekinowa sukienka na święta i sylwestra © Getty Images | MelanieMaya

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.