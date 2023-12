Jak się ubrać na wigilię firmową? Spodnie w stylu Kwaśniewskiej to strzał w dziesiątkę

Gotowy pomysł na wigilijną stylizację. Kwaśniewska w spodniach

Chociaż Jolanta Kwaśniewska nie ma oficjalnego konta na Instagramie, to od czasu do czasu pojawia się na profilu swojej córki Aleksandry. Ostatnio mogłyśmy podziwiać stylizację, w której była pierwsza dama wybrała się na premierę ostatniej części serialu "The Crown". Pomysł na outfit jest genialny – w sam raz do odtworzenia w wigilijny wieczór.