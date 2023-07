Jak nosić crop topy? Cztery sprawdzone pomysły na stylizacje

To już oficjalne: moda na crop topy wraca w wielkim stylu . Krótkie bluzki, które w latach 2000 nosiły Britney Spears, Paris Hilton czy gwiazdy kultowych seriali, na dobre zadomowiły się na wybiegach największych projektantów i coraz częściej pojawiają się na sklepowych półkach. Dziś odsłonić brzuch możemy bez względu na swój rozmiar czy typ sylwetki.

Bez kompleksów crop topy noszą najpopularniejsze modelki plus size takie, jak Paloma Elsesser czy Ashley Graham, ale też Emily Ratajkowski czy Bella Hadid. Sukces stylizacji z crop topem zależy bowiem przede wszystkim od tego, z czym połączymy krótką bluzkę, a opcji jest niemało. Szukasz inspiracji? A może brakuje ci pomysłów na to, jak nosić crop topy, by czuć się pewnie i wyglądać na dobrze ubraną? Poniżej znajdziesz sprawdzone sposoby na stylizacje z krótkimi bluzkami.