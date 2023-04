Kultowe okulary aviator. Wiemy, komu pasują i jaki model jest najlepszym wyborem

Co to okulary aviator? Podpowiadamy, po czym je poznać

Co to są okulary aviator? Pilotki, bo i w takiej wersji są znane w świecie mody, to modele, które pierwotnie były przeznaczone dla amerykańskich sił powietrznych, aby ochronić pilotów przed mocnym słońcem. Stąd też ich nazwa. Akcesoria mają charakterystyczny kształt – prostą formę, minimalistyczne zdobienia i zaokrąglone po bokach szkła. Oryginalne okulary przeciwsłoneczne typu aviator mają także dość cienkie oprawki i wyprofilowane ścięcie idealnie dopasowujące się do nosa.

Nie trzeba było długo czekać, aby po wprowadzeniu modelu aviator okulary przeciwsłoneczne trafiły do mainstreamowej mody. Swój pierwszy debiut na wielkim ekranie zawdzięczają Tomowi Cruise'owi, który zaprezentował się w nich w kultowej produkcji "Top Gun". Od tego momentu okulary aviator są niezmiennie wybierane zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety.

Komu pasują okulary przeciwsłoneczne typu aviator?

Jesteś ciekawa, czy okulary przeciwsłoneczne aviator do ciebie pasują? Mamy dobrą wiadomość – to jedne z najbardziej uniwersalnych akcesoriów, które nie znają wieku i dobrze współgrają z prawie każdym kształtem twarzy – prostokątnym, trójkątnym, owalnym czy kwadratowym. Jedynym wyjątkiem jest mocno okrągła buzia, w przypadku której o wiele lepiej sprawdzają się okulary o geometrycznej formie.

Jakie okulary aviator wybrać? Przegląd najlepszych propozycji dla kobiet

Jakie okulary aviator warto mieć na oku? Strzałem w dziesiątkę są znane i lubiane klasyki, czyli modele utrzymane w stonowanej kolorystyce. To właśnie one są najbardziej uniwersalne i nigdy nie wychodzą z mody. Mowa, oczywiście, o okularach przeciwsłonecznych aviator brązowych i czarnych. Fanką ponadczasowych modeli jest między innymi Agnieszka Woźniak-Starak, która często przemyca je do swoich codziennych stylizacji.

Jeżeli jednak w kwestii dodatków lubisz stawiać na kolorowe szaleństwo, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zafundowała sobie czerwone, pomarańczowe albo różowe okulary aviator. Na właśnie taki model zdecydowała się już Patrycja Markowska. Dobrym pomysłem jest połączenie ciekawej barwy z rozmiarem XXL.

Do czego pasują okulary przeciwsłoneczne damskie aviator?

Okulary przeciwsłoneczne damskie aviator to uniwersalność pod względem dopasowania do nie tylko kształtu twarzy, ale także stylizacji. Dzięki temu możesz wybierać je na każdą okazję i łączyć dosłownie z każdym elementem swojej garderoby. Na co dzień noś je z jeansami, basicowymi T-shirtami i skórzanymi ramoneskami, a do pracy dodawaj okulary aviator do garnituru damskiego albo zestawu z koszulą i spódnicą ołówkową. Śmiało wybieraj je również na ważniejsze okazje, np. wesela. Klasyczne pilotki i elegancka sukienka to duet idealny.

