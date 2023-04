Modne lniane sukienki na lato. Wybrałyśmy najlepsze modele na upalne dni

Len – najlepszy materiał na lato. Dlaczego warto postawić na lniane sukienki?

Wyjątkowe właściwości lnu są znane od stuleci. Ta naturalna tkanina jest nie tylko niezwykle przewiewna, ale też przyjemna w dotyku i antyalergiczna. Ubrania z lnu są zdecydowanie najzdrowszą opcją dla naszej skóry latem. Poza tym, że materiał oddycha, daje odczucie delikatnego chłodzenia, co w trzydziestostopniowych upałach bywa wybawieniem.

Jeszcze do niedawna sukienki lniane kojarzyły się z prostotą i oszczędną formą. Dziś coraz częściej z lnu szyje się naprawdę kobiece fasony, z pomocą których możemy połączyć styl z komfortem noszenia. Jakie modele są szczególnie warte uwagi? Wybrałyśmy cztery modne sukienki z lnu, które idealnie sprawdzą się nie tylko tego lata, ale też za rok czy dwa.

Lniane sukienki letnie na ramiączkach – zwiewne modele na upalne dni

Najmodniejsze sukienki lniane na lato mają swobodne kroje, doszywane falbany i cienkie ramiączka. Są lekkie, przewiewne i pasują do wielu codziennych stylizacji. Taką sukienkę z powodzeniem możemy połączyć z płaskimi sandałkami, torebką typu koszyk i słomkowym kapeluszem, ale zgraną całość stworzy też z butami na niskim słupku i pastelowym kuferkiem. Do kompletu wystarczy dodać duże okulary przeciwsłoneczne, by wyróżnić się dobrym wyczuciem stylu i cieszyć się komfortem. W upały doceniajmy prostotę stylu. Aby wyglądać dobrze, naprawdę nie potrzebujemy wiele.

Eleganckie sukienki lniane – szmizjerki idealne do biura

Zastanawiasz się, jak ubierać się do biura latem? Len to najprostsza, a zarazem najlepsza odpowiedź. Dobrym wyborem będą lniane koszule, garnitury, ale też eleganckie lniane sukienki. Najmodniejsze mają krój szmizjerki – koszulowy, z kołnierzykiem pod szyją i paskiem w talii. Taka sukienka będzie przewiewna i wygodna, a jednocześnie doskonale wpisze się w biurowy dress code. Postaw na stonowany kolor. Biel, beż, camel czy granat to dobry kierunek.

Długie lniane sukienki – prostota stylu w najwygodniejszym wydaniu

Długie sukienki to niezawodny wybór na upalne dni. Nie potrzebują wielu dodatków, a wyglądają naprawdę efektownie. Jeśli szukasz takiej, która nie tylko wpisuje się w trendy, ale przede wszystkim jest wykonana z jakościowego, oddychającego materiału, sprawdź długie lniane sukienki, które królują w modzie na lato.

Strzałem w dziesiątkę są proste i minimalistyczne – pasujące zarówno do sandałów rzymianek, jak i do modeli na słupku czy szpilce. Wolisz zwiewne kroje? Skuś się na rozkloszowany krój w stylu Julii Kuczyńskiej, czyli Maffashion. Taka lniana kreacja będzie idealna na wiele okazji.

Białe lniane sukienki to hit na lato. Wyglądają efektownie i podkreślają opaleniznę

Nic tak dobrze nie podkreśla muśniętej słońcem skóry, jak ubrania w białym kolorze. Dodatkowo odbijają światło słoneczne, dlatego jest nam w nich chłodniej niż chociażby w czerni. Must have na lato to zdecydowanie biała sukienka. Lniana będzie jednocześnie stylowa i komfortowa. Do wyboru mamy modele w stylu boho: zdobione koronkową wstawką czy haftem angielskim, ale hitem pozostają również małe białe. Lniane sukienki w minimalistycznym wydaniu to inwestycja na lata. Nigdy nie wychodzą z mody i są niezwykle uniwersalne.

