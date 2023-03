Modne okulary korekcyjne. Te oprawki uwielbiają gwiazdy

Okulary korekcyjne już dawno przestały być wyłącznie praktycznym dodatkiem. Obecnie pełnią także funkcję dekoracyjną . Odpowiednio dobrane oprawki podkreślają urodę, manifestują styl właścicielki, potrafią zakamuflować co nieco, a także stanowić dopełnienie ubrania. Stają się integralną częścią twarzy. Nie bez powodu kobiety sięgają nawet po okulary zerówki, traktując oprawki jako istotny element stylizacji. Jakie modele obecnie rządzą w modzie ? Oto modne okulary, które przypadną do gustu miłośniczkom eleganckiej klasyki, jak również przebojowym fankom ekstrawagancji.

Zazwyczaj posiadają rozmiar oversize i kontrastujący kolor ramki. Dzięki temu rzucają się w oczy . Modne okulary o geometrycznym kształcie to alternatywa dla indywidualistek, które cenią sobie mocny i wyrazisty design.

Wśród wielu okularów korekcyjnych modne "cat-eye" mogą pochwalić się wieloma atutami. Doskonale wysmuklają twarz, sprawiają wrażenie zalotnego oka , dodają twarzy charakteru i wyostrzają rysy. Pięknie prezentują się w czarnym kolorze i pokryte cętkami jako symbol lat 50. To świetna alternatywa dla kobiet z opadającymi powiekami - oprawka inspirowana kształtem kociego oka optycznie unosi kąciki.

Czerń to klasyczny i ponadczasowy kolor, który od lat wiedzie prym wśród modnych okularów . Ciemna barwa doskonale kontrastuje z urodą blondynek, dlatego panie o jasnych włosach najczęściej wybierają właśnie ten wariant. Joanna Brodzik w czarnych oprawkach wygląda oryginalnie i niesztampowo.

Lata 70. charakteryzuje oryginalny styl, który doskonale czuje się także we współczesności. Ówczesna dekada wypromowała przeskalowane okulary przeciwsłoneczne oraz okulary korekcyjne. Modne projekty posiadają geometryczne kształty, ale ich głównym wyznacznikiem jest rozmiar oversize .

Iris Apfel znana jest ze swojego zamiłowania do modnych okularów oversize Instagram/irisapfel

Ciekawy projekt zaproponowała Camille z serialu "Emily w Paryżu", który już zdążył zainspirować wiele kobiet do zmiany oprawek okularów korekcyjnych.

W ostatnich latach mocnym trendem okazały się transparentne okulary korekcyjne. Damskie oprawki w kanciastej, jak również okrągłej formie, to oryginalne i nowoczesne rozwiązanie, które dopasuje się do każdej stylizacji . Modne okulary transparentne są subtelne, nie rzucają się w oczy, a ponadto wyróżniają się niebanalnym designem. Jeden z transparentnych modeli można podejrzeć u Anny Wendzikowskiej .

To doskonała opcja, która "nie gryzie" się z makijażem , a ponadto nie przytłacza nawet delikatnej urody. Przezroczyste oprawki modnych okularów niekiedy posiadają lekkie zabarwienie – w postaci łagodnego różu, fioletu, żółci czy brązu.

To uniwersalna propozycja modnych okularów, która tworzy wrażenie lekkich, a nawet niezauważalnych z dalszej perspektywy . Nie przytłacza twarzy, a dzięki połyskującej ramce – fantastyczne rozświetla skórę i podkreśla błysk oka.

Szeroki wybór kształtów - od okrągłych oprawek w stylu Reni Jusis po tak zwane "pilotki" podejrzane u Joanny Opozdy - pozwalają dopasować formę do kształtu twarzy oraz indywidualnego stylu .

