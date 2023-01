Oprawki, które odmładzają. Te modele uniosą rysy twarzy i dodadzą blasku

Okularnicy nie mają lekko. Po przebudzeniu ręka błądzi po szafce nocnej w poszukiwaniu okularów, aby widok za oknem nabrał ostrości. Znasz ten scenariusz? Podobnie jak zaparowane zimą szkła, które ograniczają pole widzenia i powodują dyskomfort. Pewnie znajdzie się jeszcze kilka mankamentów związanych z wadą wzorku, ale okulary mają też swojego "asa w rękawie". A nawet kilka "asów" w postaci oprawek, które odmładzają, dodają twarzy energii, podkreślają urodę, a także kamuflują drobne mankamenty.

Jak dobrać oprawki, które odmładzają twarz?

Szukając oprawek, które odmładzają twarz, należy najpierw dobrze przyjrzeć się sobie w lustrze. Ważny jest nie tylko odpowiedni dobór formy okularów do kształtu twarzy, ale także kolorystyka czy grubość oprawki. Co chciałabyś podkreślić, a co ukryć?

Niektóre z oprawek, które odmładzają, potrafią nawet zdziałać cuda – optycznie unieść opadające kąciki oczu, dodać im błysku, a nawet rozświetlić poszarzałą twarz. Istotne jest także to, aby okulary szły w parze z indywidualnym stylem właścicielki - zarówno ubioru, jaki i stylu bycia.

Korekcyjne oprawki, które odmładzają? Postaw na kształt "kocich oczu"

Z wiekiem powieka opada, kąciki oczu również, a przez to spojrzenie wydaje się smutniejsze i zgaszone. Jednak istnieją pewne oprawki, które odmładzają i wizualnie unoszą oko. Mowa o okularach korekcyjnych w kształcie "kociego oka".

Formą przypominają migdały, przez co wyraźnie wysmuklają rysy twarzy oraz niwelują oznaki grawitacji. Brzegi oprawek uniesione są ku górze, przez co kąciki oczu także wydają się uniesione, a spojrzenie nieco zalotne i kobiece. Ich wielką fanką jest między innymi Meryl Streep.

Okrągłe oprawki, które odmładzają, pokochały także gwiazdy

Chcesz wymienić znoszone modele na modne okulary korekcyjne? Oprawki, które odmładzają, świetnie wpisują się w obowiązujące trendy. Są charakterystyczne, wyraziste, oryginalne, a dzięki temu dodają stylu i przebojowości. Mowa o okrągłych okularach, które odmładzają, łagodzą rysy, a przy tym dodają twarzy łagodności. Coraz więcej stylowych gwiazd decyduje się właśnie na okrągły kształt okularów - w tym Joanna Klimas i Danuta Stenka.

Kontrastujące oraz geometryczne oprawki odmładzają i dodają charakteru

Twojej twarzy brakuje wyrazu? Tak jak Marzena Rogalska postaw na mocne, geometryczne i grube oprawki, które będą manifestem przebojowej osobowości i nowoczesnego stylu.

Oprawki, które odmładzają przybierają ciekawy i nieoczywisty kształt o wyrazistych i nieco kanciastych liniach, które lubią wyjść na pierwszy plan. W takim przypadku warto postawić na kontrast. Jesteś blondynką? Wybierz ciemniejsze modele, które dodają charakteru. Jednak nie da się ukryć, że to jasne, a nawet transparentne oprawki odmładzają najskuteczniej.

Odmładzające oprawki w kolorze. Pastelowe czy soczyste?

Jak wiadomo wszem i wobec, nic nie odmładza tak, jak pastelowa paleta barw. Dlatego nie bój się sięgnąć po kolorowe oprawki, które odmładzają nawet o kilka lat. Ponadto dodają twarzy energii, promienności i wiosennego blasku.

Kolor to specjalista do zadań specjalnych. Nie wierzysz? Wybierz się do sklepu z okularami korekcyjnymi i wypróbuj na sobie model w odcieniu pistacjowym, błękitnym, różowym czy fioletowym. Wystarczy raz wsunąć je na nos, aby zobaczyć siebie w zupełnie nowym świetle, zyskać młodzieńczy entuzjazm i zakochać się w lustrzanym odbiciu na nowo.

Metaliczne oprawki, które odmładzają i rozświetlają skórę

Cenisz sobie elegancję, styl glamour i kobiecość? Postaw na srebrne lub złote oprawki, które odmładzają, a przy tym pozostają eleganckie i gustowne. Kwadratowe i nieco przeskalowane modele w metalicznym kolorze to ulubiony wariant głównej bohaterki "Seksu w wielkim mieście".

Sarach Jessica Parker stawia na cienkie oprawki, które odmładzają. Ich subtelny połysk okalający kształt okularów ma w sobie coś biżuteryjnego, co dodaje twarzy dekoracji, a przy tym zmniejsza widoczność oznak zmęczenia.

Aby wybrać najlepszy wariant dla siebie, odwiedź salon z korekcyjnymi oprawkami, które odmładzają, a jednocześnie wpisują się w twój własny styl i zawartość twojej szafy. Może okazać się, że w przypadku dojrzałych kobiet okulary są nie tylko funkcjonalnym dodatkiem, ale pewnym elementem biżuterii, który potrafi wydobyć z twarzy blask, radość i naturalny wdzięk.