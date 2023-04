Szukasz torby materiałowej na zakupy i nie tylko? Zobacz przegląd najmodniejszych

Torby materiałowe – ekologiczna i stylowa alternatywa dla reklamówki

Jeszcze do niedawna kojarzyły się z gadżetem dodawanym do kobiecych czasopism. Dziś coraz częściej zastępują klasyczne torebki albo służą nam do noszenia zakupów z ulubionego bazarku. Torby materiałowe, bo o nich mowa, to rozwiązanie nie tylko ekologiczne, ale też niezwykle stylowe. Mają idealną pojemność, solidne rączki, a przy tym dobrze "leżą" na ramieniu i mieszczą wszystko, co niezbędne.

Dobrze dobrana materiałowa torba zmieści pudełko z lunchem, butelkę z wodą, a nawet małego laptopa. Z powodzeniem możesz zabrać ją do pracy czy na uczelnię. Świetnie sprawdzi się też w roli torby na zakupy czy do przeniesienia świeżo wypożyczonych książek z biblioteki. Wystarczy, że złożoną w kostkę włożysz do swojej torebki, by mieć ją zawsze pod ręką.

Jeśli funkcjonalność to dla ciebie za mało i uważasz, że dodatek musi naprawdę modnie wyglądać, mamy dobrą wiadomość. Torby materiałowe to aktualnie jeden z najgorętszych trendów w modzie ulicznej. Pokochały go między innymi Kaia Gerber, Bella Hadid czy Sarah Jessica Parker. Efekt? W sieciówkach i u marek premium pojawiły się wykonane z płótna torebki shopperki w najróżniejszych wersjach. Do wyboru: klasyczne, bawełniane modele, siatki plecione z rafii i torby materiałowe z nadrukiem.

Czarne torby materiałowe – klasyka zawsze w cenie

Bez względu na to, czy mówimy o wieczorowej sukience, butach czy torebce, czerń to zawsze dobry wybór. Torby materiałowe nie stanowią w tym względzie wyjątku. Jeśli szukasz praktycznego, ale uniwersalnego dodatku, który nie będzie zanadto rzucał się w oczy, shopperka z bawełny w tym kolorze na pewno spełni twoje oczekiwania. Możesz wybrać gładką albo zdobioną niewielkim logo ulubionej marki. Czarne torby materiałowe znajdziemy między innymi w Converse, Levi’s, adidas czy Puma.

Torby materiałowe z nadrukiem – gdzie kupić najmodniejsze?

Materiałowe torby na zakupy coraz częściej przyciągają wzrok niebanalnymi wzorami: od kwiatów i zwierzęcych printów, po zabawne napisy i postaci z bajek. W ten sposób możesz wyrazić swój styl albo podkreślić, że modę traktujesz z dużą dawką dystansu. W dodatku torby materiałowe z nadrukiem przełamią rutynę w codziennych stylizacjach. Najciekawsze znajdziesz w House, Moodo czy CCC.

Materiałowa torba z napisem to stylowy dodatek

Torby materiałowe na ramię na lato i nie tylko – od plecionych po te z rączkami ze sznurka

Dodatkowe miejsce do przechowywania w torebce przyda się zawsze, ale szczególnie latem. Zarówno w upalne dni w mieście, jak i podczas wakacyjnych wyjazdów egzamin zda materiałowa torba. Nic tak dobrze nie pomieści butelki z wodą, aktualnie czytanej lektury lub czasopisma, które zabierasz na plażę, ale też przekąski dla dziecka i kremu z filtrem. W letni anturaż najlepiej wpisze się torba z plecionki albo klasyczna bawełniana shopper bag na rączkach ze sznurka.

Jak nosić torby materiałowe? Damskie stylizacje idealne na co dzień

Materiałowa torba to z pewnością jeden z najbardziej praktycznych dodatków do stylizacji, ale gwiazdy udowadniają, że może być też ciekawym elementem ubioru. Noś ją w zestawie z szerokimi spodniami i trenczem, jak Magda Mołek, zestawiaj z ulubionym dresem i sneakersami albo zakładaj do t-shirtu i jeansów czy spodenek kolarek.

