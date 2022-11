Ta czapka pasuje do wszystkiego. Jesienią i zimą będzie królować na ulicach

Na Instagramie swoją popularnością wyprzedza czapki typu bennie i berety. Fisherman hat to dodatek, który królować będzie jesienią na ulicach wielkich miast. Pokochały go influencerki na całym świecie i ogromną popularność zyskuje także wśród mężczyzn. To absolutny hit sezonu.

Spadające temperatury motywują nas do tego, by jak najprędzej z szaf wyciągać ciepłe swetry, szaliki i czapki. Co zrobić by jesienią było nam wygodnie i ciepło, ale by równocześnie wyglądać stylowo? Warto zadbać o przemyślane i modne dodatki. Takim w tym sezonie będzie czapka typu fisherman.

Jak wygląda fisherman hat?

Inspirowana rybackim stylem czapka swoją popularność najszybciej zyskała w Skandynawii. Tam chętnie noszą ją kobiety i mężczyźni, chroniąc się od zimna i jednocześnie zadając szyku na ulicach. Jej fason szybko pokochały influencerki na całym świecie, a prosta czapka stała się pożądanym jesiennym uzupełnieniem modnych stylizacji.

Fisherman hat to nakrycie głowy wykonane z grubszej wełny. Charakteryzuje się podwinięciem materiału na wysokości czoła, a do tego powinna mieć widoczne prążki. Często odsłania uszy, chociaż nie jest to konieczność. "Czapki rybaka" najczęściej jest jednokolorowa, ale z jej pomocą stworzyć można naprawdę oryginalne stylizacje.

Jak nosić fisherman hat?

Fisherman hat to nakrycie głowy, które pasować będzie do wielu stylizacji. Jeśli wybierzesz czapkę w odcieniach beżu, różu, czerni lub szarości, stanowić będzie ona uniwersalny dodatek do codziennych stylizacji. Wkładając ją do długiego trenczu lub puchówki wyglądać będziesz modnie i na luzie. Wybierając model w wyraźnym kolorze, takim jak niebieski lub czerwony, nadasz swojemu lookowi niepowtarzalny charakter. Możliwości są nieograniczone, a ten dodatek ma naprawdę wielką moc.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Sposoby na piękną fryzurę spod czapki