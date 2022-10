Te torebki damskie nigdy nie wyjdą z mody! Pięć modeli, które możesz nosić bez względu na trendy

Żadna stylizacja nie jest kompletna bez odpowiednio dobranych akcesoriów. Co powiesz na torebki damskie, które pasują do wszystkiego i pozostają odporne na zmieniające się trendy? Odkryj nasze propozycje modeli, które nigdy nie wychodzą z mody!

Uniwersalna torebka, czyli jaka? Sprawdź, czym powinna się wyróżniać

Zawsze modne torebki to modele w ponadczasowych kolorach. Nie mamy na myśli wyłącznie czerni, która mimo wszystko jest bezkonkurencja, jeśli chodzi o uniwersalność. Równie świetnie sprawdzą się odcienie brązu i beżu, czerwień, granat, bordo albo szarość. To właśnie te barwy pojawiają się co roku na wybiegach topowych marek i są jednocześnie bezproblemowe w ogrywaniu w stylizacjach.

Kolor to jednak nie wszystko! Ważny jest także typ torebki damskiej. O ile moda na bagietki przemija, tak shopperki czy listonoszki nawet z upływem lat nie tracą na popularności. Postaraj się dobrać model do swoich potrzeb i stylu. Przykładowo, jeśli na co dzień stawiasz na elegancję, to strzałem w dziesiątkę jest kuferek. Z kolei dziewczyny uwielbiające casualowe ubrania mogą stawiać na pojemne shopperki albo worki. Te i inne torebki damskie znajdziesz tutaj!

1. Praktyczny wybór na co dzień? Shopper bag!

Przegląd zawsze modnych torebek zaczynamy od shopperki, czyli prawdziwej klasyki w miejskich stylizacjach. To torebka damska do zadań specjalnych, w której zmieścisz wszystko, co chcesz mieć pod ręką – od portfela, aż po zakupy. Praktyczny i pojemny model sprawdzi się nie tylko do dresów czy jeansów. Równie świetnym pomysłem jest noszenie shopperki w duecie z sukienką albo koszulą, jak robi to Julia Kuczyńska (Maffashion).

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | Victoria Chudinova Torba shopper jest bardzo pojemna

2. Kopertówka – must have w wieczorowych stylizacjach

W przypadku eleganckich stylizacji królowa jest tylko jedna i jest nią kopertówka. To torebka damska, która perfekcyjnie współgra z sukienkami wieczorowymi – jest szykowna, mała i poręczna, a do tego może przybierać różnorodne formy. Jeśli chcesz nosić ją na imprezy przez najbliższe lata, to zdecyduj się na skórzaną kopertówkę o prostej formie, najlepiej w wersji do ręki albo na złotym łańcuszku.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | innakos .jpeg Kopertówka jest idealnym dopełnieniem eleganckich stylizacji

3. Uniwersalny worek – noś go i do pracy, i na imprezę

Czy wiesz, że torebka typu worek jeszcze do niedawna była zarezerwowana dla fanek stylu hippie? Na szczęście moda się zmienia, dzięki czemu stylowe akcesorium trafiło do mainstreamowych trendów. W efekcie możesz nosić worek do pracy, na imprezę czy na randkę. Ciekawym wyborem jest torebka z frędzlami i ściągaczami. Jeśli jednak wolisz minimalistyczne dodatki, to postaw na uniwersalny model w odcieniu brązu albo beżu.

4. Listonoszka – najlepsze dopełnienie biurowego looku

Listonoszka to must have w biurowych stylizacjach. Jeśli chcesz zafundować sobie właśnie taką torebkę damską, to zdecyduj się na model na długim pasku i o prostym kształcie. Co z rozmiarem? Dopasuj go do swoich potrzeb – minimalistki z pewnością docenią małe akcesoria, podczas gdy dziewczyny, które lubią mieć przy sobie sporo rzeczy, powinny wybierać większe listonoszki.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | Victoria Chudinova Listonoszka to klasyk wśród torebek

5. Pikowany kuferek – uniwersalny dodatek do każdej stylizacji

Pikowana torebka Chanel to marzenie wielu kobiet. Jeśli kultowy model jest poza twoim zasięgiem, to w sieciówkach znajdziesz różnorodny wybór kuferków na złotym łańcuszku, które będziesz mogła nosić do wszystkiego. Postaw na czarną torebkę w średnim rozmiarze i noś ją jak Małgorzata Rozenek, czyli z eleganckimi czarnymi total lookami.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | janifest.jpeg Pikowana torebka jest w trendach od lat

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

