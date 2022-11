Torebka bagietka nie wychodzi z mody. Sprawdź, jaką wybrać i z czym ją nosić

Pasuje do jeansów i do wieczorowej sukienki, a do tego od dekad nie wychodzi z mody. Torebka bagietka to dodatek, który pokochały najlepiej ubrane kobiety na świecie: od serialowej Carrie Bradshaw po szykowne Francuzki. Zdradzamy, gdzie kupić podobne modele tanio i jak je nosić.

Torebka bagietka – co to za model i w czym tkwi jego fenomen?

Klasyka kobiecego stylu to nie tylko biała koszula, jeansy czy trencz, ale też mnóstwo ponadczasowych dodatków. Do tych, które nigdy nie tracą na aktualności zaliczymy torebkę bagietkę. Model, który w latach 90. wylansowała bohaterka kultowego serialu – Carrie Bradshaw, ani na moment nie wychodzi z mody. Nic dziwnego. Niewielki rozmiar, odpowiednia pojemność i charakterystyczny, podłużny kształt – wszystko to sprawia, że torebki bagietki idealnie łączą styl z wygodą noszenia.

Bagietka – torebka z historią. Od atrybutu paryżanek po najbardziej pożądaną it-bag

Pierwowzorem małej, podłużnej torebki na ramię był legendarny model Fendi Baguette. Za inspirację do tego projektu posłużyło nic innego jak noszona przez Francuzki pod pachą świeża bagietka. Dodatek w mig stał się hitem wśród mieszkanek Paryża, a zaraz po nim podobne torebki pojawiły się w kolekcjach innych domów mody, między innymi Prady czy Balenciagi.

Prawdziwa sława torebki bagietki miała jednak dopiero nadejść. Po emisji jednego z odcinków ikonicznego serialu "Seks w wielkim mieście" Fendi Baguette zmieniła status na "it-bag". Co w praktyce oznacza, że stała się jedną z najbardziej pożądanych markowych torebek, którą zresztą pozostaje do dziś. Chociaż cena oryginału zwala z nóg, podobne modele bez problemu znajdziemy w ofercie sieciówek, marek z galanterią skórzaną czy sklepów internetowych. Kosztują kilkakrotnie mniej, a są równie stylowe.

Modne torebki bagietki – dla minimalistek i nie tylko

Jeśli szukasz torebki średniej wielkości, która podrasuje twoje stylizacje, bagietka to dobry wybór. Najbardziej uniwersalna będzie czarna, biała lub beżowa, ale z mody nie wychodzą też modele w neonowych czy pastelowych kolorach. Ciekawą propozycją są te zdobione łańcuchem czy klamrami. Kwintesencją paryskiego szyku są z kolei minimalistyczne bagietki ze skóry o maksymalnie prostych formach.

Z czym nosić torebkę bagietkę? Podpowiadamy

Torebkę bagietkę pokochasz za optymalny rozmiar i słuszną pojemność. W tej na pierwszy rzut oka niewielkiej torebce zmieszczą się klucze, portfel, smartfon, a nawet nieduża kosmetyczka. Dzięki temu z powodzeniem możesz zabrać ją na spacer po mieście, szybkie zakupy czy wieczorne wyjście. Jedną z jej największych zalet jest wszechstronność. Idealnie wkomponuje się zarówno w codzienne stylizacje na luzie, jak i w eleganckie połączenia na wieczór.

Codzienna stylizacja z torebką bagietką – do czego pasuje ten dodatek?

Bagietka to torebka, która zgrany duet stworzy z niemal każdą parą obuwia. Możesz nosić ją nie tylko do szpilek, ale też do charakterystycznych dla francuskiego stylu balerin, sneakersów retro, trampek za kostkę czy masywnych botków. W codziennym wydaniu może być łączona i z klasycznym t-shirtem, i z grubym swetrem. Dodatkowo świetnie współgra z jeansami czy legginsami oraz okryciami wierzchnimi: od puchowej kurtki po wełniany płaszcz.

Torebka bagietka z powodzeniem zastąpi kopertówkę. Z czym ją połączyć w stylizacji na wieczór?

Na wieczór torebkę bagietkę możemy połączyć z kobiecą sukienką na cienkich ramiączkach i oversizową marynarką, ale też z szykownym garniturem czy eleganckim spodnium. Wystarczy dodać efektowną biżuterię i parę sandałków na szpilce, by zadać szyku przy każdej okazji.

