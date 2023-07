Torebka kuferek to kwintesencja elegancji, która zachwyciła i polskie, i zagraniczne gwiazdy. Jest gustowna i ponadczasowa, a do tego całkiem pojemna, jeśli wybierzesz odpowiedni model. Jaki dodatek będzie trafionym zakupem? Podpowiadamy.

Torebka kuferek – co to takiego?

Czym charakteryzuje się modna torebka kuferek? Ten model nie bez powodu kojarzy się z elegancją. Ma trapezowy kształt i usztywnianą konstrukcję, dzięki której nie traci swojego kształtu. Może przyjmować zarówno rozmiar mini, jak i być większy i maksymalnie pojemny. Nie brakuje też dodatków z krótkimi uchwytami do trzymania w ręce albo z długimi, praktycznymi paskami, które możesz zawiesić na ramieniu. Dzięki temu torebka kuferek to elegancja i funkcjonalność w jednym.

Najlepsza torebka kuferek? Zdecydowanie ta ze skóry

Bez względu na to, czy chcesz zafundować sobie mini akcesorium, czy wolisz zainwestować w duży, pojemny model z paskiem – najlepszym wyborem jest skórzana torebka kuferek, która zostanie z tobą na wiele sezonów. Naturalny materiał jest nie tylko trwały, ale także przez lata zachowuje swoje walory estetyczne. Co więcej, to właśnie on kojarzy się z eleganckim dress codem, czego świetnym przykładem jest np. torebka kuferek Julii Wieniawy.

Te kolory kuferków są najbardziej ponadczasowe

Skoro inwestujesz w ponadczasową torebkę kuferek, to zadbaj nie tylko o trwały i wytrzymały materiał. Równie ważny jest odpowiedni kolor, który powinien pozostawać odporny na zmieniające się co sezon trendy i jednocześnie dobrze współgrać z większością ubrań w twojej szafie. Jak z pewnością się domyślasz, w tej kategorii bezkonkurencyjne są czarne torebki kuferki – klasyczne i uniwersalne.

Jeżeli jednak nie przepadasz za tym kolorem, to możesz zdecydować się na jasnobeżową torebkę kuferek, np. podobną do tej, którą podpatrzyliśmy u Katarzyny Cichopek. Równie uniwersalnym wyborem jest brązowy albo szary dodatek. Z kolei kobietom, które lubią łączyć elegancję z kolorami, polecamy kuferki w pastelowych odcieniach – błękitnym, miętowym, różowym albo rozbielonym żółtym, czyli butter yellow.

Z czym łączyć torebkę kuferek? Gotowe zestawy

Masz już w swojej prywatnej kolekcji torebkę kuferek, ale nadal szukasz sposobu na to, jak ją ograć w różnych stylizacjach? To model idealnie nadający się do biurowych looków, i to bez względu na to, czy w twojej firmie obowiązuje formalny dress code, czy nie. Skórzany dodatek w stonowanym kolorze – czarnym, beżowym czy brązowym – będzie wyglądać fantastycznie w duecie z damskimi garniturami (np. w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan), modnymi garsonkami albo samodzielnie skompletowanymi stylizacjami ze spódnicą ołówkową i koszulą w roli głównej.

Równie dobrym pomysłem jest noszenie torebek kuferków z codziennymi stylizacjami, zwłaszcza tymi inspirowanymi francuskimi it-girls. Mowa np. o looku z jeansami, oversize'ową koszulą i balerinami. Oprócz tego śmiało łącz wybrany model z minimalistycznymi sukienkami maxi z dzianiny, kopertowymi kombinezonami albo rozkloszowanymi spódnicami.

