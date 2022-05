Modna elegancja, czyli garnitur damski zamiast sukienki. Zobacz, jak nosi go Basia Kurdej-Szatan i inne gwiazdy!

Wbrew pozorom garnitur damski nie jest zarezerwowany wyłącznie do pracy. Owszem, zadebiutował w biznesowych lookach, jednak współcześnie kobiety noszą go na każdą okazję – wesela, randki, a nawet na co dzień. Zauważyły to najpopularniejsze marki, które proponują swoim klientom coraz bardziej szalone projekty, na przykład komplety z krótkimi spodenkami czy w typowo męskiej wersji oversize. Nie masz w szafie eleganckiego zestawu? W takim razie wybierz modny garnitur damski i stylizuj go na dziesiątki różnych sposobów.