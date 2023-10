Modna i ciepła. Kurtka w stylu Cichopek króluje w trendach

Oversize’owa propozycja kurtki prosto od Natalii Siwiec

Wow, propozycja Natalii Siwiec to ekstrawagancja przez duże "E". Celebrytka stworzyła tym razem jeansowy total look z błękitnych jeansów i absolutnie hitowej kurtki z futerkiem o oversize’owym kroju. Doceniamy ją nie tylko my, ale także jej fani, którzy w komentarzach piszą: "Ta kurtka jest mega", "W jeansie sztosik" i tym podobne komplementy.