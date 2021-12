Modna i inspirująca Małgorzata Socha – ubierz się w jej stylu!

Casualowe boho w kobiecym wydaniu

Pierwsza stylizacja z Instagrama, która wpadła nam w oko, to typowo codzienny look, w którym Małgosia Socha postanowiła zmiksować ze sobą kobiecość z subtelnymi akcentami w stylu boho. Główną bohaterką tego outfitu jest zdecydowanie sukienka maxi o szerszym dole ozdobionym przeszyciami, utrzymana w kolorystyce brązowo-pomarańczowej. Jak się okazuje, to projekt pochodzący z kolekcji, którą Małgosia stworzyła we współpracy z polską marką odzieżową Monnari.