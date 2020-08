Modna Katarzyna Cichopek na wakacjach. Ta sukienka i kostium kąpielowy to must-have sezonu

Kostium kąpielowy Katarzyny Cichopek to propozycja dla odważnych. Głębokie wycięcie w dekolcie łączące kostium delikatnymi paskami jest zalotne i pięknie podkreśla kobiece kształty. Aktorka zestawiła go z dżinsowymi spodenkami i wybrała się na kajak.

Kostiumy jednoczęściowe wróciły do łask już kilka sezonów temu. Od tamtej pory zachwycają swoimi nietuzinkowymi fasonami, finezyjnymi zdobieniami i kolorami. Są wygodne i nie muszą już być nudne. To warta do rozważenia propozycja, szczególnie dla pań, które lubią aktywny wypoczynek.