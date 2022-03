Modne buty na wiosnę – najciekawsze damskie propozycje na sezon 2022

Baleriny – uwielbiane buty na wiosnę powracają w wielkim stylu

Mogło się wydawać, że czasy świetności balerinek już dawno za nami. Nic bardziej mylnego, bo wiosną 2022 powracają w wielkim stylu. Wygodne modele na płaskim obcasie to świetna alternatywa dla czółenek i szpilek, zwłaszcza jeśli nie przepadasz za wysokimi obcasami. Najciekawszym wyborem na ten sezon są… baleriny z futerkiem! To odważna propozycja dla kobiet, które nie boją się eksperymentować z modą. Jeśli podchodzisz do aktualnych trendów z dozą ostrożności, to z pewnością spodobają ci się modele z wiązaniami lub wykonane z połyskującego, miękkiego weluru.