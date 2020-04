WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda + 4 czarne spodniespodnieporadnik kupującegozakupowe inspiracje Magdalena Tatar 28 min. temu Modne czarne spodnie. Wygoda, fajny styl i… efekt wyszczuplenia Czarne spodnie to jeden z najczęściej pojawiających się w damskiej garderobie elementów odzieży. Do eleganckiej bluzki? Czarne cygaretki. Do wygodnej bluzy? Czarne jeansy lub dresowe spodnie. Uniwersalne i do wszystkiego? Oczywiście czarne rurki. Czarne spodnie i biała bluzka to klasyka (Shutterstock) Modne spodnie w czerni – 3 hity Nie trzeba zawalać całej szafy kolejnymi parami spodni. W duchu kupowania mniejszej ilości ubrań i dbałości o ekologię wystarczy mniejsza liczba ubrań, ale takich, z których będziesz chętnie i często korzystać. W kategorii czarnych spodni będą to spodnie ze zwężanymi nogawkami, eleganckie cygaretki, a także wygodne spodnie dresowe (choć niekoniecznie w sportowym wydaniu). Taki zestaw zapewni nam wybór do eleganckich zestawów, uniwersalnych strojów na zwykłe, codzienne sprawunki i komfortowego spędzania czasu w domu i ogrodzie. Obecnie na topie są spodnie nawiązujące do dresowych. Są wygodne, nie trzeba ich prasować, są tanie i łatwe w pielęgnacji. Uniwersalne rurki np. z czarnego jeansu także się sprawdzą, zwłaszcza te z wygodnym wysokim stanem i domieszką elastanu, który nadaje spodniom elastyczność. Dużo czasu spędzamy teraz w domu, eleganckie cygaretki prawdopodobnie jeszcze przez pewien czas poczekają w szafie, ale kiedy już nadarzy się dobra okazja — do eleganckiej, koszulowej bluzki będą jak znalazł. Spodnie w czerni – niezbędnik odzieżowy Wysmuklające właściwości czarnych ubrań, a przede wszystkim czarnych spodni, to jeden z najbardziej znanych trików, które wizualnie wyszczuplają. Nie da się ukryć, że nie odejmą nam kilku kilogramów, ale to, co chcemy ukryć i zatuszować, w odpowiednich spodniach jest mniej widoczne. Wysmuklające, czarne jeansy czy hitowe spodnie modelujące pośladki, czyli z efektem push-up, na stałe zagościły w szafach kobiet w każdym wieku. Najkorzystniejszym fasonem spodni dla osób z krótkimi nogami są spodnie o długości nad kostkę i z dość wysokim stanem, który tuszuje większy brzuszek. Warto wybierać fasony, których krój jest wyższy w tylnej części, a kształt oraz długość nogawek dopasowany do naszej sylwetki. Np. kobiety z pełniejszymi udami i smukłymi łydkami ni powinny wybierać dopasowanych rurek, ale w modelach spodni z delikatnie zwężającymi się ku dołowi nogawkami już tak. Pokazując kostki nad szpilkami albo półbutami sprawiasz wrażenie, jakby były zbyt krótkie. Jednak ten efekt jest celowy, a noga wygląda smukło i zgrabnie. Czarne spodnie – na co warto uważać? Mimo niekwestionowanego, ważnego miejsca w naszych szafach i sercach, czarne spodnie mają też swoje wady. Przede wszystkim ich kolor z czasem blaknie, co nie zawsze prezentuje się estetycznie. Do flanelowej koszuli sprane, czarne rurki naturalnie pasują, ale na ważniejszą okazję już nie. Kolejna kwestia to czarne, szerokie spodnie, które na osobach o drobnej budowie wyglądają masywne i wizualnie przytłaczają sylwetkę. Jeśli zależy ci na szerokich spodniach, wybierz dresowe ze ściągaczami lub cieńsze, uszyte ze zwiewnych materiałów, jak np. kuloty. Pamiętajmy też, że w czarnych spodniach korzystnie prezentuje się wiele typów sylwetki, ten kolor optycznie wyszczupla, ale ten efekt jest subtelny. Czarne spodnie nie sprawią, że nadliczbowe kilogramy znikną, ale będą mniej rzucać się w oczy. Wybór spodni za ciasnych w nadziei na wyszczuplający cud nie będzie więc dobrą decyzją.