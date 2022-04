Modne dodatki na wiosnę. W tym sezonie naprawdę warto to mieć

Apaszki dotychczas były nieco zapomnianym dodatkiem. Pojawiały się co prawda przewiązane przy paskach torebek, ale od lat jakoś brakowało chętnych, by wiązać je klasycznie wokół szyi. Wszystko jednak wskazuje na to, że w tegorocznym sezonie wiosna/lato to się zmieni. Apaszki będziemy nosić we włosach, na głowie, szyi, przy torebkach, paskach spodni, zaplątane na nadgarstkach. Zastępujemy nimi więc gumki do włosów, bransoletki, nakrycia głowy. I znowu, im bardziej kolorowa apaszka, tym lepiej! W sklepach jest ich istne zatrzęsienie, więc bez większego problemu można kupić ich kilka, by pasowały do różnych stylizacji, zarówno tych mniej, jak i bardziej oficjalnych.