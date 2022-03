Modne koszule damskie na wiosnę 2022. Sprawdź, co będziemy nosić w tym sezonie!

Koszula damska w trendach na wiosnę 2022 – co proponują projektanci?

Trendy nie pozostawiają wątpliwości: najmodniejsze koszule damskie na wiosnę 2022 to te w mocnych, wręcz soczystych odcieniach. Nie bez powodu! Dopamine dressing, czyli wykorzystanie ubrania do dodania sobie energii i poprawy samopoczucia, tylko rośnie w siłę. Jeśli do tej pory nie poznałaś bliżej tego trendu, to w trakcie nadchodzącej wiosny warto zaszaleć z kolorami i postawić na te barwy, które pobudzają produkcję hormonu szczęścia.