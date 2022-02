Modne kozaki i botki teraz taniej nawet o 60 proc.

Zaczynamy od butów, które znajdują się w szafie każdej z nas i których tak naprawdę nigdy za wiele. Mowa oczywiście o botkach. Nosimy je do spodni i sukienek. Do pracy i na randkę. Te buty, szczególnie w klasycznym wydaniu, to takie kameleony, które dopasują się do niemal każdej stylizacji. Właśnie takie uniwersalne modele wybrałyśmy dla was. Pierwszy z prezentowanych modeli – botki Gino Rossi – jest przeceniony o 60 proc. Jeśli przeraża cię trochę biały kolor, wiedz, że ten model jest dostępny także w kolorze czarnym, brązowym, bordowym i beżowym. Botki Gino Rossi i Lasocki wykonane są ze skóry. Trzecia propozycja Jenny Fairy uszyta jest ze sztucznego tworzywa. Zwróćcie uwagę na kształt obcasa w modelu Lasocki. Właśnie takie szczegóły świadczą o wyjątkowości butów. To lubimy.