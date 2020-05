Modne kurtki. Na zmienną pogodę będą w sam raz

Do spodni, spódnicy i dresu…

Zapewne część z was odstawiła do szafki botki, a płaszcz powiesiła głęboko w szafie. Teraz zdecydowanie nadszedł czas lżejszych kurtek. Wśród nich jednym z niekwestionowanych hitów są modele ze skóry ekologicznej. Chętniej sięgamy po te modele jesienią, ale i wiosną są bardzo popularne. Zadziorny styl modeli nawiązujących do kultowej ramoneski, a także wiele eleganckich propozycji sprawia, że te kurtki chętnie noszą kobiety różnych profesji, w każdym wieku i na różne okazje. Dodatkowy atut? Atrakcyjna cena. Po te modele sięgamy bez względu na zasobność portfela. Nawet w cenie do 100 zł znajdziemy spory wybór.

Jeśli mowa o wiosennych okryciach, od razu na myśl przychodzą nam jasne kolory. Pastelowe róże, inspirowane naturą zielenie i dodające energii odcienie żółtego, czerwonego i pomarańczowego to kolory, które zastąpią klasyczny, czarny model kurtki, który, choć uniwersalny, to nie zawsze pasuje do wiosennych strojów. Kolorowa ramoneska może nie będzie perfekcyjnie pasować do wszystkich naszych ubrań, ale na cieplejsze dni będzie jak znalazł do jeansów i lekkich tenisówek albo kolorowej sukienki i balerin.