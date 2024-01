Modne legginsy z imitacji skóry. Na promocji w Tezenisie tylko za 22 zł

Te legginsy kosztują grosze

Choć w Tezenisie można kupić przede wszystkim bieliznę i piżamy, to w ofercie sklepu znajdziemy również legginsy z wysokim stanem. Te z imitacji skóry, które gładko przylegają do ciała, na wyprzedaży kosztują zaledwie 22,49 zł. Ich wcześniejsza cena to 74,99 zł. "Jak ‘druga skóra’. Materiał bardzo delikatny i przyjemny" – czytamy w sekcji z opiniami na stronie internetowej marki Tezenis.