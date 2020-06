Modne sandały damskie - za te modele zapłacisz mniej niż 100 złotych!

Poszukiwania idealnych butów na lato – czas – start! Potrzebujesz wygodnych, stylowych sandałów w rozsądnej cenie? Sprawdź nasz przegląd najmodniejszych sandałów damskich za mniej niż 100 zł! Wśród tych modeli na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Kobiece sandały do 100zł – na te modele stawiamy tego lata Lekkie, przewiewne, pasujące do jeansowych szortów i ulubionych, letnich sukienek. Sandały to najbardziej uniwersalne i praktyczne buty na lato, dlatego o zakupie odpowiedniego modelu warto pomyśleć zanim zaleje nas fala największych upałów. Najmodniejsze propozycje lansują w tym sezonie topowi projektanci. U Diora królują płaskie sandały z rafii i sznurka, które świetnie współgrają z ubraniami z lnu. U Versace prym wiodą kobiece sandały na szpilce w neonowych kolorach, które doskonale sprawdzą się na letnich imprezach. A kolekcje Erdem i Fendi zaskakują wielkim powrotem sandałów na platformie w naprawdę stylowej odsłonie. Na wysokości zadania stanęli też projektanci sieciówek i popularnych marek obuwniczych. Wśród ich propozycji znajdziemy mnóstwo modowych perełek nie droższych niż 100zł! Szukasz butów na lato, które kupisz bez wyrzutów sumienia? Koniecznie sprawdź te modele!

Płaskie, beżowe sandały – pasujące do wszystkiego Wygodne, płaskie sandały w neutralnej kolorystyce to must have w szafie każdej kobiety. Są nie tylko uniwersalne, ale też ponadczasowe, dzięki czemu posłużą Ci przez kilka sezonów. Z czym je nosić? Beżowe sandały na płaskiej podeszwie będą pasować zarówno do białych rurek, t-shirtów w paski czy lnianych sukienek, jak i jeansowych szortów czy sukienek w kwiaty. Dodatkowo optycznie wysmuklą nogi.

Sandały na niskim słupku – na co dzień i od święta Hitem wśród influencerek są sandały na niskim, stabilnym obcasie, najlepiej w mocnym, energetycznym kolorze. Trendsetterki noszą je ze spódnicami midi w najmodniejsze wzory – kwiaty czy animal printy. Ale sandały na niskim słupku stylowo wyglądają również z jeansami 7/8 czy awangardowymi sukienkami z lnu o luźnym kroju oversize. Zalety tego modelu? Możesz nosić go od świtu do zmierzchu, bo świetnie komponuje się zarówno z eleganckimi stylizacjami do biura, jak i wygodnymi, casualowymi setami na popołudniowe spotkanie ze znajomymi.

Sandały z rafii – efektowny i stylowy dodatek Szukasz niedrogich butów, które dodadzą charakteru każdej stylizacji? Postaw na sandały z rafii, które zdominowały pokaz Diora, a dziś są bestsellerem w kolekcjach sieciówek. Motyw plecionki to jeden z najgorętszych trendów na lato, a buty wykonane z naturalnych tworzyw są jeszcze bardziej komfortowe i przewiewne. Genialnie wyglądają z ubraniami z lnu – sukienkami z haftem angielskim, rustykalnymi koszulami czy klasycznymi, beżowymi garniturami. A po godzinach świetnie współgrają z jeansami i jeansowymi szortami czy ubraniami w stylu boho zdobionymi koronkami.

Sandały w sportowym stylu – wygodne i uniwersalne Podczas długich spacerów, rowerowych przejażdżek czy innych letnich aktywności perfekcyjnie sprawdzą się sandały sportowe, najlepiej na platformie. Modele inspirowane sneakersami ugly shoes znajdziesz w aktualnych kolekcjach za mniej niż 100zł. Z czym je łączyć? Nie tylko z jeansowymi szortami i ulubionymi t-shirtami. Sandały w sportowym stylu świetnie współgrają też z oversizowymi sukienkami czy przeskalowanymi marynarkami i szortami typu biker.

Czarne sandały na obcasie – klasyk na różne okazje Wśród modnych sandałów damskich do 100zł nie mogło zabraknąć również klasyki gatunku, czyli prostych, czarnych sandałów na obcasie. Modele tego typu nigdy nie wychodzą z mody i stanowią uniwersalny dodatek, który doskonale uzupełni każdy look. Czarne sandały na obcasie możesz nosić do sukienek w kwiaty, topów i szortów z wysokim stanem, spódnic midi czy eleganckich, damskich garniturów. Jedne buty, setki zastosowań.

