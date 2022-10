Modne skórzane botki nawet 30% taniej

Botki na obcasie

Skórzane botki na obcasie to klasyka i buty, które znajdziemy w szafie każdej kobiety. Ich nigdy za wiele. Nosimy je do spodni i sukienek. Do pracy i na randkę. Te buty, szczególnie w klasycznym wydaniu dopasują się do niemal każdej stylizacji. Wybrałyśmy dla was jeden klasyczny, ponadczasowy model – czarne botki na słupku Gino Rossi z okrągłym noskiem (dostępne są także w kolorze beżowym). Standardowo trzeba za nie zapłacić 430 zł. Teraz kosztują 323 zł. Dwa pozostałe prezentowane przez nas modele są bardziej osadzone w trendach. Oba pochodzą z oferty Gino Rossi. Jeden jest wykonany z lakierowanej skóry, ma nosek w szpic i niewysoki obcas. Także są dostępne w wersji bezowej. Zwolenniczki klasyki na pewno zachwyci drugi model od Gino Rossi – brązowe gładkie botki, bez żadnych przeszyć, ozdób. Eleganckie, piękne, a do tego teraz 25% taniej.