Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera Moda + 4 torebkadamska torebkakopertówkatorebka listonoszka 2 godziny temu Modne torebki damskie na prezent. Podaruj praktyczny i stylowy upominek! Wyjść z domu bez torebki to jak wyjść bez butów. W końcu gdzie byśmy chowały telefon, portfel, kosmetyki i notes, gdyby nie wymyślono torebek? Niektóre kobiety kolekcjonują je i dobierają do aktualnego nastroju lub okazji. Inne są wierne ulubionemu modelowi, z którym nie potrafią się rozstać przez wiele lat. Jedno jest pewne: torebek w damskiej garderobie nigdy za wiele! Jeśli szukasz praktycznego prezentu dla mamy, babci, żony lub dziewczyny, postaw na modne torebki damskie, które na pewno nie będą rozczarowaniem. Jaki model wybrać? Kuferki i worki dla tych, co noszą ze sobą cały świat

Największą popularnością wśród kobiet cieszą się od wielu sezonów kuferki i worki, czyli torebki damskie wyróżniające się pojemnością i dość dużymi rozmiarami. Jeśli szukasz prezentu dla osoby, która nosi przy sobie dosłownie wszystko i w swojej torbie zawsze znajdzie plaster, tabletki na ból głowy czy tabliczkę czekolady, podaruj jej modny kuferek w ulubionym kolorze. Taka torebka jest niezwykle uniwersalna i praktyczna, dlatego przypadnie do gustu zarówno studentce, która spędza całe dnie na wykładach, jak i mamie, noszącej przy sobie "apteczkę pierwszej pomocy" w nagłym napadzie głodu czy smutku. Kuferek wyróżnia się płaskim dnem i zaokrąglonymi bokami, a jego cechą szczególną jest sztywny materiał, który skutecznie chroni przechowywane przedmioty. Wśród bardzo pojemnych torebek dużą popularnością cieszą się także jednokomorowe worki o podłużnym kształcie, które doskonale sprawdzają się do noszenia na co dzień, gdyż są w stanie pomieścić wszystko – od dokumentów w formacie A4 aż po drugie śniadanie. Bez względu na to, czy wybierzesz kuferek, czy też zdecydujesz się na modny worek, tegoroczny prezent będzie strzałem w dziesiątkę. Listonoszki i plecaczki dla kobiet stawiających na wygodę Materiały prasowe Podziel się Niektóre kobiety za nic w świecie nie skuszą się na torebki damskie, których nie można wygodnie zawiesić „w poprzek" lub na plecach. Miłośniczkom praktycznych i uniwersalnych torebek na co dzień warto sprezentować więc listonoszki – modne torebki damskie z długim paskiem, które można nosić na różne sposoby. Dla wielu kobiet szczytem wygody są jednak plecaczki, czyli torebki 2w1, które nadają się do noszenia w ręce lub na plecach. Torebki-plecaczki znacząco różnią się od tradycyjnych plecaków, gdyż są bardziej eleganckie i najczęściej wykonane ze skóry. Coraz więcej kobiet stawia na wygodę, wybierając torebki damskie, które są nie tylko modne, lecz również funkcjonalne. Plecaczki warto podarować szczególnie kobietom, które noszą ze sobą dużo rzeczy i narzekają na ich ciężar. Nosząc torebkę na plecach, można stworzyć mnóstwo swobodnych, a zarazem bardzo kobiecych stylizacji, a przy tym zadbać o własną wygodę. Kopertówki na szczególne okazje Materiały prasowe Podziel się Kopertówka to najmniejsza spośród omawianych torebek, co nie znaczy, że najmniej ważna! Małe kopertówki przeznaczone są na wyjątkowe okazje i sprawdzają się wszędzie tam, gdzie kuferkom, listonoszkom, workom i plecaczkom wstęp wzbroniony. Prostokątne torebki damskie do ręki doskonale komponują się z wieczorowymi kreacjami, a przy tym pozwalają trzymać przy sobie najważniejsze przedmioty, takie jak smartfon, karta kredytowa czy szminka. Coraz częściej w sprzedaży są dostępne modele na ozdobnym pasku lub łańcuszku, które cieszą się dużą popularnością nie tylko wśród kobiet kompletujących strój wieczorowy, lecz także wśród pań stawiających na casualowy look. Kopertówka na łańcuszku jest opcją szczególnie popularną latem, kiedy chętnie sięgamy po lekkie akcesoria. Modne torebki damskie – na jakie kolory postawić? Materiały prasowe Podziel się Decydując się na kolor, warto kierować się upodobaniami osoby, dla której prezent szykujemy. Jeśli jednak nie masz pojęcia, jaki odcień wybrać, postaw na klasyk, jakim są czarne torebki damskie ze skóry naturalnej lub ekologicznej.