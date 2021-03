Modne torebki damskie na wiosnę. Na jaki model warto się zdecydować?

Torebka to nieodłączny atrybut każdej kobiety. Wokół zawartości damskich torebek narosło wiele stereotypów i mitów. Nic dziwnego. Poza najpotrzebniejszymi rzeczami takimi jak telefon, portfel, klucze czy pomadka i chusteczki, w torebce możemy znaleźć niekiedy bardzo zaskakujące przedmioty. Niezależnie jednak od tego, co wkładamy do środka, powinnyśmy zwrócić uwagę na wygląd i funkcjonalność torebek. Jakie torebki będą modne tej wiosny i czym kierować się przy wyborze tej idealnej?

Torebkę należy dobrać do okazji oraz pory dnia Źródło: 123RF