Modny plecak na wycieczkę – sprawdź, jaki model sprawdzi się w trakcie wypadu za miasto

Praktyczny plecak w miejskim stylu

Jeżeli chcesz kupić plecak, który posłuży ci nie tylko na wycieczce, ale także na co dzień, to doskonałym wyborem jest model miejski, wykonany z prawdziwej skóry albo skaju. Unikaj za to zamszu i weluru – choć te naturalne materiały wyglądają naprawdę elegancko, tą są bardzo podatne na uszkodzenia pod wpływem kontaktu z wodą. Dobrym pomysłem jest postawienie na plecaczek damski z dodatkową rączką na górze. Dzięki niej będziesz mogła nosić go zarówno na ramionach, jak i w ręce.